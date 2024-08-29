29 августа 2024, 20:47

Еще 13 подъездов отремонтируют в Истре до конца сентября

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В рамках региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Истре обновят 13 подъездов. Ремонт закончат до конца сентября текущего года.

Коммунальные службы уже обновляют три подъезда в Истре: в доме № 36 по улице Советской, в доме № 3 на Воскресенской площади и доме № 62В на улице 9-й Гвардейской дивизии. Специалисты закончили подготовительные работы, покрасили стены и потолки, а также заменили напольное покрытие. После этого поставят новые двери, окна и почтовые ящики.

Также отремонтируют входные группы в Дедовске в доме № 6 на улице Спортивной, в доме № 1 на улице Победы, в доме № 2 на Керамической улице и один в селе Новопетровское в доме № 14 на улице Северной. Обновят подъезды и в поселках Первомайский, Глебовский, Алексино, Рождествено.

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Истра Ремонтные работы
29 августа 2024, 19:25
Сенатор России Двойных проверил готовность новой школы в ЖК «Домодедово парк»
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Сенатор Российской Федерации Александр Двойных проверил готовность новой школы на 1200 мест в ЖК «Домодедово парк». Он построена в рамках национального проекта «Демография».

Сенатор Российской Федерации Александр Двойных проверил готовность школы совместно с главой Домодедова Евгенией Хрусталевой. В проекте сделали акцент на высоких потолках и увеличенных оконных проемах, учли и удобную планировку для учеников.

В здании обустроили классы, мастерские и лаборатории, оснащенные современной техникой. С 1 сентября начнет работу IT-класс технологического профиля. Откроется и космический класс в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос», а также лингвистический класс совместно с Государственным университетом просвещения. Дети будут изучать иностранные языки, в том числе китайский.

Отметим, штат педагогов укомплектован полностью.

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Город Домодедово
29 августа 2024, 18:44
Молебен в честь престольного праздника прошел в воскресенском Богатищеве
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Престольный праздник Успение Пресвятой Богородицы отметили жители деревни Богатищево городского округа Воскресенск. В честь православного события организовали молебен с водосвятием и подготовили концертную программу.

Каждый год праздник Успение Пресвятой Богородицы собирает православных жителей деревни на молитву.

В этот раз в центре поселения провели праздничный молебен с водосвятием. Его совершил Благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Сергий Рыбаков.

Для сельчан вокалисты группы «Бриз» Дома культуры Конобеева организовали программу с песенными и танцевальными номерами.

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Праздники Религия Воскресенск
29 августа 2024, 18:25
Спортивный комплекс и школа искусств в Серпухове провели день открытых дверей
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русский медведь» и школа искусств провели для родителей из Серпухова день открытых дверей. В городском округе созданы условия для всестороннего развития ребенка.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» работают свыше 15 направлений. В учреждении занимаются более 3000 детей и взрослых. Руководство планирует развивать женский футбол после того, как построят профессиональные мини-футбольные поля. Комплекс имеет удобное расположение, что также важно для родителей при выборе секции.

Детской музыкальной школе искусств в этом году исполнилось 80 лет. Здесь созданы направления игры на фортепиано, скрипке, флейте, виолончели, саксофоне, ударных инструментах, аккордеоне и домре. Можно научиться петь сольно или в хоре.

Педагоги и воспитанники подготовили для гостей показательные выступления, чтобы родители и дети смогли определиться в выборе.

День открытых дверей - это возможность наглядно посмотреть, какие кружки и секции работают в Серпухове.

«Продолжим развивать дополнительное образование в муниципалитете, чтобы как можно больше ребят находили себе занятие по душе», - отметил Сергей Никитенко.

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Серпухов Образование
29 августа 2024, 18:03
Забег «Кросс нации» пройдет в Шатуре 21 сентября
Министерство спорта России
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Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации» состоится в Шатуре 21 сентября. В Минспорте Подмосковья рассказали подробнее о мероприятии.

Для участия в «Кроссе нации» в Шатуре понадобится заполнить форму. Регистрация уже идет и продлится до 19 сентября или до достижения лимита участников.

Любители бега могут выбрать для себя дистанцию по силам - от одного до 12 километров.

В прошлом году забег объединил больше тысячи спортсменов из Московской области и других регионов России. Самым старшим стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим - трехлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура.

«Кросс нации» проведут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Шатура

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