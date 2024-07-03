03 июля 2024, 10:13

Еще 13 новых школ откроют на средства инвесторов в Подмосковье к осени

ГК «Инград»
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К 1 сентября в Подмосковье планируется открыть 13 инвестиционных школ, которые возвели за счет внебюджетных источников финансирования. В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о проектах.

Большая школа на 1735 мест откроется в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах. ГК «Инград» построила здание площадью более 21 тысячи «квадратов», где будут четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Во дворе сделают площадки для спорта и отдыха.

Еще одна новая школа откроется в ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа. Группа «Самолет» возвела здание на 10,5 тысячи квадратных метров с отдельными блоками. Возле главного входа сделают зону ожидания для родителей и пост охраны. На первом этаже предусмотрены учебные кабинеты для начальной школы и игровые для первоклассников. В школе оборудуют специализированные кабинеты химии, физики, информатики и биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы 1 сентября
02 июля 2024, 23:53
Около 700 выездных администраций провели в Подмосковье с начала года
Администрация г.о. Люберцы
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Порядка 700 выездных администраций провели на территории Московской области с начала года. В реализацию проекта, который был предложен губернатором Подмосковья, включились все муниципалитеты региона и компетентные ведомства.

За последние полгода на выездных встречах было рассмотрено почти 4,5 тысячи обращений и решено около трех тысяч из них, остальные находятся на стадии выполнения с установленными сроками и активной работой. Наибольшее число вопросов удалось решить в Люберцах, Красногорске и Раменском.

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов Андрей Воробьев подчеркнул, что это ключевая работа по внесению изменений и разрешению проблем в каждом населенном пункте, что в конечном счете способствует укреплению доверия.

В этом году формат проведения выездных администраций достиг нового уровня, поскольку Министерство территориальной политики организует рабочие встречи представителей ведомств со старостами, где рассматриваются наиболее актуальные вопросы сельских населенных пунктов.

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Школы 1 сентября
02 июля 2024, 23:16
Более 20 тендеров объявили в Подмосковье с 24 по 28 июня
Медиаархив Московской области
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Свыше 20 электронных аукционов объявили в Московской области с 24 по 28 июня. Об этом сообщили представители Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Например, сообщается о планируемом строительстве подъездной дороги к школе в ЖК «Лобня Сити», а также о строительстве автомобильной дороги «Хлебниково-Рогачево» - «Шереметьево-1-Шереметьево-2» через территории городских округов Лобня, Химки и Мытищи.

Началась работа по благоустройству территории от улицы Камышовая до Пироговского шоссе в городском округе Мытищи, где сначала планируется разработать архитектурно-планировочную концепцию, проект благоустройства и проект освоения лесов.

Кроме того, в городском округе Серебряные Пруды запланировано строительство водоподготовительного завода с сетями водоснабжения для подключения земельных участков, выделяемых многодетным семьям. В Сергиево-Посадском городском округе МБУК Культурно-досуговому центру «Радуга» предстоит капитальный ремонт, а в городском округе Зарайск планируется строительство многоквартирного дома.

Информация о проводимых закупках в Московской области доступна в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

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Благоустройство Аукционы Строительство
02 июля 2024, 22:54
Посетителям парка Толстого в Химках бесплатно раздали воду из-за жары
Администрация Химки г.о.
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Охлажденную воду раздают жителям и гостям Химок в особенно жаркое время. Утолить жажду помогли пассажирам общественного транспорта и посетителям парка имени Толстого.

Синоптики прогнозируют жаркую неделю в Подмосковье: столбики термометра не опустятся в дневное время ниже 30°С. Чтобы поездка на наземном общественном транспорте оставалась комфортной, специалисты проверили исправность кондиционеров и раздали пассажирам бутылированную питьевую воду.

«В такую погоду мы с семьей обязательно надеваем головные уборы и пользуемся солнцезащитным кремом. С 12:00 до 17:00 стараемся на улицу не выходить, в это время чаще остаемся дома с включенным кондиционером» - поделилась жительница городского округа Химки Даниэла Киселева.

Помогли справится с обезвоживанием в жару и посетителям «Артишока» в парке Толстого. Не отрываясь от просмотра мультфильмов восполнить свой водный баланс удалось зрителям показа, которых сейчас проходит в выставочном комплексе по программе «Родные мульти-пульти».

«Для наших гостей мы раздали воду бесплатно. Акцию мы провели в рамках губернаторской программы „Лето в Подмосковье“, а также при поддержке главы городского округа», - прокомментировала пресс-секретарь объединенной дирекции парков Химок Светлана Горячева.

Скучающие по лету жители городского округа наслаждаются пребыванием в парках Химок даже в самую жаркую погоду.

Напомним, что во избежание солнечного и теплового удара следует не пренебрегать головными оборами и стараться пить как можно больше воды.

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Химки Общественные акции Парки Жара
02 июля 2024, 22:47
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли пенсионерке попасть в закрытую квартиру
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники из 273-й пожарно-спасательной части ГКУ Московской области «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине попасть в закрытую квартиру. Инцидент произошел 1 июня в Шатуре.

Начальник подразделения Олег Паршутин сообщил, что за помощью обратилась жительница поселка с просьбой помочь ее пожилой соседке, которая не могла попасть в квартиру. Особое беспокойство вызывало то, что в квартире могла остаться включенной газовая плита.

Пожарные оперативно выехали по указанному адресу. Оценив ситуацию, спасатели приняли решение не использовать насильственные методы для открытия замка двери. Сотрудники пожарно-спасательной службы с использованием трехколенной лестницы через окно на втором этаже проникли внутрь квартиры, и после обнаружения ключей, открыли дверь хозяйке.

«Газовая плита, к счастью, оказалась выключена. Убедившись в отсутствии пожароопасной ситуации, огнеборцы вернулись в свое подразделение», - заключил Олег Паршутин.

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Спасатели Шатура

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