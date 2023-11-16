Еще 13 нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг утвердили в Подмосковье

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказала, что закон актуализирует состав и величину нормативов.

С 2024 года в Подмосковье будут действовать нормативы на текущий ремонт учреждений образования, в том числе ремонт пищеблоков, содержание лесных насаждений в лесных парках, ремонт асфальта с благоустройством территорий, реконструкция детских площадок, ремонт спортоборудования и другое. С 2025 года нормативы будут распространяться на организацию питания в школах.

Также депутаты исключили шесть нормативов, а два из них детализировали и образовали три новых, три других включили в состав других.

«Детализация нормативов позволяет произвести более точные расчеты и максимально обеспечить сбалансированность местных бюджетов», - добавил Ефимов.

Общая стоимость предоставления муниципальных услуг увеличится на 28 миллиардов рублей и составит 218 миллиардов рублей.

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