Еще 13 нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг утвердили в Подмосковье
Депутаты Мособлдумы утвердили еще 13 нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг на 2024–2026 годы. Теперь их насчитывается 170.
Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказала, что закон актуализирует состав и величину нормативов.
С 2024 года в Подмосковье будут действовать нормативы на текущий ремонт учреждений образования, в том числе ремонт пищеблоков, содержание лесных насаждений в лесных парках, ремонт асфальта с благоустройством территорий, реконструкция детских площадок, ремонт спортоборудования и другое. С 2025 года нормативы будут распространяться на организацию питания в школах.
Также депутаты исключили шесть нормативов, а два из них детализировали и образовали три новых, три других включили в состав других.
«Детализация нормативов позволяет произвести более точные расчеты и максимально обеспечить сбалансированность местных бюджетов», - добавил Ефимов.
Общая стоимость предоставления муниципальных услуг увеличится на 28 миллиардов рублей и составит 218 миллиардов рублей.
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