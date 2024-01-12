Еще 13 молодых семей получили жилищные сертификаты в Сергиевом Посаде

«Мы очень благодарны, большое спасибо! Мечтали давно о своем жилье. Это очень здорово, что у нас есть такая поддержка», - сказал глава семейства Виталий Талаверов.

С 2014 года в Сергиево-Посадском городском округе улучшили жилищные условия 210 молодых семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека». Он отметил важность привлечения в Подмосковье новых медицинских специалистов.

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«Я с детства жила в однокомнатной квартире, мы и с мужем снимали однокомнатную. В итоге решили, что если покупать свою, то уже сразу трехкомнатную. Мы заранее готовились, искали варианты, чтобы выгодно купить и быстрее вложить сертификат. Сейчас уже делаем ремонт», - рассказала одна из получателей жилищного сертификата Анастасия Талаверова.

Завершения ремонта больше всех в семье ждет четырехлетний Саша - он уже заказал двухъярусную кровать в свою будущую детскую.