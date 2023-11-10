10 ноября 2023, 10:00

Еще 13 крупных парков Подмосковья благоустроят в 2024 году

Министерство благоустройства Московской области
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Более 10 крупных подмосковных парков откроются после реконструкции в 2024 году. В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о планах на следующие 12 месяцев.

Парк Мира площадью 25 гектаров обновят в Коломне, а в Протвине преобразится парк «Сказка» размером 3,8 гектара. Новая комфортная городская среда появится в Подольске, где благоустроят Певческое Поле.

Обновленная зона отдыха откроется в центре Дедовска, а в Лобне благоустроят Центральный парк на 22 гектара. Жуковский обновит городской ПКиО, а в Луховицах новым пространством для культурных и спортивных событий станет парк имени Воробьева.

В Люберцах обновится Наташинский парк на 19 гектаров, а в Коломне появится еще одна зона отдыха - у реки Коломенки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Парки
10 ноября 2023, 10:19
Встреча молодых активистов по вопросам религий и национальностей прошла в Раменском
Телеканал «360»
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Вопросы веры и национальности обсудили в Раменском в День народного единства. Глава округа Николай Ханин встретился за круглым столом с молодежными активистами и представителями традиционных конфессий.

В конце встречи молодежные активисты написали письма участникам специальной военной операции с поздравлениями с Днем народного единства.

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Участники встречи рассказали о проектах, которые готовы реализовать в Раменском. Так, студенты Гжельского государственного университета хотели бы сделать окружным фестиваль «Мы учимся в России», где представители разных национальностей рассказывают о своей культуре, демонстрируют традиционные костюмы и проводят мастер-классы.

Еще один проект родом из Раменского - акция «Улицы в лицах»: жителям рассказывают, в честь кого была названа та или иная улица. Проект уже объединил несколько миллионов человек в 70 субъектах страны.

«То, что мы сейчас заложим, через те мероприятия, которые вы сейчас предлагаете, это будет нас сплачивать. Это будет делать самым мощным наш городской округ, это будет делать самой мощной нашу Московскую область и всю Россию», - отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Молодежь Раменское
10 ноября 2023, 10:13
Количество обращений к властям Подмосковья снизилось на 11% за неделю
Unsplash
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За неделю Центр управления регионом получил 37,8 тысячи обращений. Это на 11% меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, чаще всего жители обращались по поводу дворов, медицины, дорог, транспорта и общественных территорий.

Центр управления регионов появился в Подмосковье в 2028 году. Он собирает все обращения, которые приходят в «Добродел», соцсети, на горячую линию губернатора и ведомств. Там работают 122 сотрудника, представляющих 30 учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦУР
10 ноября 2023, 10:11
Переехавший в Россию француз рассказал о жизни в Домодедове
Unsplash
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Софьян Омани родился во Франции. Познакомившись с будущей женой, француз решил переехать в Россию. Пара обосновалась в Домодедове, где теперь строит дом и воспитывает двоих детей.

Раньше Софьян жил в Париже - работал в ресторане и увлекался другими культурами. Он познакомился с Александрой из России на курсах по изучению английского языка в 2009 году. Через пять лет они поженились и сейчас живут в Домодедове. У них счастливый брак и двое детей четырех и шести лет. По словам Софьяна, он от России в восторге.

Во Франции россиян считают суровыми. Однако Софьян отмечает, что европейцы ошибаются. Семья Омани уважает и русскую, и французскую кухню. Глава семейства профессионально печет круассаны, а на Новый год готовит традиционные блюда двух стран.

Пара почти никогда не расстается - работа удаленная. Все проблемы решают вместе, как и принято в России. Сейчас семья Омани строит новый дом в Домодедове, чтобы жить так, как когда-то мечтали: уважая и соблюдая традиции.

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Город Домодедово
10 ноября 2023, 09:55
Посвященная археологии выставка началась в Одинцове
Музей-заповедник А. С. Пушкина
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Выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой» открылась в музее-заповеднике Пушкина. На ней представили свыше 100 предметов XV-XX веков.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выставку подготовили совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. В экспозиции представлены кресты-энколпеоны, фрагменты печных изразцов из дворца Бориса Годунова, а также нюрбергский жетон и польская монета XVII века.

Из Воронежа привезли фрагменты голландских курительных трубок, нательные кресты, стеклянные сосуды и многое другое.

Для гостей подготовят специальную программу, в ходе которой они увидят профессиональные инструменты археологов и смогут выявить, изучить и описать найденные материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Музеи Пушкино

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