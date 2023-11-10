Еще 13 крупных парков Подмосковья благоустроят в 2024 году
Более 10 крупных подмосковных парков откроются после реконструкции в 2024 году. В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о планах на следующие 12 месяцев.
Парк Мира площадью 25 гектаров обновят в Коломне, а в Протвине преобразится парк «Сказка» размером 3,8 гектара. Новая комфортная городская среда появится в Подольске, где благоустроят Певческое Поле.
Обновленная зона отдыха откроется в центре Дедовска, а в Лобне благоустроят Центральный парк на 22 гектара. Жуковский обновит городской ПКиО, а в Луховицах новым пространством для культурных и спортивных событий станет парк имени Воробьева.
В Люберцах обновится Наташинский парк на 19 гектаров, а в Коломне появится еще одна зона отдыха - у реки Коломенки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.
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