Еще 13 госзакупок появилось в Подмосковье за неделю
На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закупят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.
«В Одинцовском городском округе запланированы работы по строительству блочно-модульной котельной и капитальному ремонту тепловой сети в посёлке дачного хозяйства „Жуковка“», - уточнили в комитете.
Также 10 закупок касались капремонта образовательных учреждений, например, детского сада в Балашихе , Дрезне , Реутове и Ступине и других.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.
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На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закуп ят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.