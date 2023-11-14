14 ноября 2023, 13:38

Еще 13 госзакупок появилось в Подмосковье за неделю

г.о. Истра «Глебовская СОШ»
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На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закупят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

«В Одинцовском городском округе запланированы работы по строительству блочно-модульной котельной и капитальному ремонту тепловой сети в посёлке дачного хозяйства „Жуковка“», - уточнили в комитете.

Также 10 закупок касались капремонта образовательных учреждений, например, детского сада в Балашихе , Дрезне , Реутове и Ступине и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закуп ят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

Аукционы
14 ноября 2023, 13:36
Около 3,4 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье
Unsplash
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За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,4 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 367 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают быть аккуратными, не нарушать правила парковки не мешать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
14 ноября 2023, 13:28
Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду из Тамбова в матче Суперлиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над Тамбовом в домашнем матче со счетом 87:57. Встреча прошла в ходе девятого тура нового сезона Суперлиги.

Первая четверть с «Тамбовом» закончилась ничьей - 16:16. Однако во втором периоде соперники химчан взяли лидерство на три очка. После большого перерыва клуб «Химки» изменил тактику: баскетболисты грамотно сыграли в защите, забили серию трехочковых бросков и реализовали несколько быстрых ответов на атаки «Тамбова». По итогу химкинские баскетболисты выиграли с отрывом в 30 очков.

«Каждый матч надо было доказывать и показывать, что мы можем. Во второй половине встречи появился настрой, ребята стали забивать мячи. Третья и четвертая четверти получились очень хорошим», - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Самыми результативными игроками матча стали Евгений Фидий, Дмитрий Незванкин, Александр Мальцев и Юрий Першин. Баскетбольный клуб «Химки» по окончании восьми матчей Суперлиги набрал 15 очков, что позволило команде возглавить турнирную таблицу.

Следующий матч химчане проведут 16 ноября в баскетбольном центре «Химки» с командой «Русичи» из Курска. Начало игры в 19:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
14 ноября 2023, 13:25
Минтранс Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю
Минтранс Подмосковья
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С приходом холодов Минтранс Подмосковья напоминает водителям, что пора готовить автомобиль к зиме. В том числе, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.

При низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.

«Также необходимо зарядить аккумулятор, залить незамерзайку, проверить и при необходимости заменить тормозные колодки, дворники, масло, фильтр и охлаждающую жидкость, смазать замки и уплотнители дверей, поставить новые свечи», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
14 ноября 2023, 13:24
Новый метод лечения мочекаменной болезни внедрили в подмосковном центре охраны материнства и детства
Пресс-служба Минздрава МО
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Лазерный метод лечения мочекаменной болезни у детей начали применять в Московском областном центре охраны материнства и детства. При нем пациенту вводят специальное оборудование через естественные мочевыделительные пути, при помощи которого находят и разрушают камни в почках.

Как рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский, лазерная литотрипсия менее травматична по сравнению с полостной операцией. Такое вмешательство сокращает период восстановления.

«Проведение таких операций стало возможным благодаря введению в эксплуатацию современного оборудования - хирургического лазерного аппарата стоимостью почти шесть миллионов рублей. На данный момент проведено уже шесть таких операций», - сказал он.

Помощь в центре охраны материнства и детства оказывают бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи

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