Еще 13 фельдшерских пунктов построят в Подмосковье до конца года
Строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов запланировано в Подмосковье до конца 2024 года в рамках программы «Эффективный ФАП». Проект направлен на оказание медицинской помощи жителям отдаленных сел и деревень.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на строительство новых ФАПов выделено более 850 миллионов рублей.
«В Подмосковье развивается система оказания медпомощи в сельской местности. ФАПы становятся более многопрофильными. Помимо стандартного осмотра фельдшером, наши жители могут получить целый спектр медицинских услуг, не посещая поликлинику», - рассказал Брынцалов.
В этом году фельдшерско-акушерские пункты построят в деревне Ботово Волоколамского городского округа, в поселке Дубки Одинцовского городского округа, в клинской деревне Мисирево и других деревнях и селах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».