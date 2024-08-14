Еще 13 детских площадок обустроят в Лобне по программе губернатора к сентябрю

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Каждая площадка займет площадь от 100 до 450 квадратных метров и будет оснащена мягким резиновым покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.

Монтаж всех объектов планируется завершить к 1 сентября, что позволит детям наслаждаться новыми игровыми зонами в начале учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».