Еще 128 табличек с адресами домов установили в Подмосковье

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, всего с начала года установили 128 таких указателей с наименованием улицы и номером дома. Еще 84 поврежденные таблички привели в порядок.

«Например, работы провели в городском округе Химки. Новые таблички появились на доме № 4Д в микрорайоне Подрезково на Центральной улице и в квартале Ивакино на доме № 27к1. Также обновленные указатели теперь на домах № 3 и № 18 на улице Московская, на доме № 1, улице Ватутина и на Ленинском проспекте на домах № 2 и № 6», - добавили в ГУСТ.

Жителям напомнили, что вообщить о проблемах в сфере ЖКХ ожно по телефону 122*4 или оставить заявку на портале ЕДС.

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