Еще 124 миллиона рублей выделили на льготное кредитование в Подмосковье
В Московской области выделили еще 124 миллиона рублей субсидий на льготное краткосрочное кредитование. Об этом в интервью «Интерфакс» сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«Это позволит организациям АПК региона в текущем году дополнительно привлечь около 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов», - заявил Филимонов.
В этом году Минсельхозпрод Подмосковья планирует предоставить аграриям 5,1 миллиарда рублей по всем видам субсидий. Из них уже 3,8 миллиарда уже выделили - это 76% от плана. Льготный кредитов привлекли на сумму 4,5 миллиарда рублей.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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