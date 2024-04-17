Еще 120 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендациям коллег с начала года

«Благодаря программе „Приведи друга“ с начала года в наши больницы и поликлиники вышли на работу 124 новых медика. Отмечу, что наиболее востребована эта программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров»», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Специалист, который привел на работу своего товарища, может получить премию до 50 тысяч рублей. Деньги выплачиваются в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы нового сотрудника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые медцентры откроют в восьми округах Подмосковья в 2024 году.

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