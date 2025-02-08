08 февраля 2025, 15:04

Еще 12 юных жителей Чехова получили первые паспорта

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Главный документ гражданина России 12 школьников торжественно получили в обновленной модельной библиотеке Чехова. С этим событием ребят поздравил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Каждому из ребят также вручили экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные подарки. Поздравить школьников пришли также их родные и близкие.

«Получение паспорта стало важным событием в моей жизни. Потому что это мой первый документ», - сказала ученица гимназии № 2 Евгения Семенова.

Больше фото с торжественного вручения паспортов можно посмотреть по ссылке.

Он выступил перед школьниками с напутственной речью.

«За вами, за каждым из вас - будущее нашей страны. Сегодня мы вам вручаем документ, а завтра - ключи от города. Потому что вы - наше будущее! Как гордо и как сильно вы пойдете вперед, так и наша страна будет сильно развиваться», - сказал Михаил Собакин.

Вместе главой муниципалитета паспорта юношам и девушкам вручал заместитель командира одной из воинских частей округа Чехов по военно-политической работе, полковник Владимир Перепечай.

«В Год защитника Отечества присутствие кадровых военных на подобных мероприятиях - это хороший повод еще раз показать нашим детям престиж военной профессии и значимость Вооруженных сил России в защите нашей Родины, ее истории и культуры», - подчеркнул глава округа.

В торжественной обстановке свой первый паспорт получили Полина Алексеева, Арсений Родченков, Мария Задорожная, Вадим Куликов, Евгения Семенова, Владислав Гребенников, Мария Зыкова, Сергей Куликов, Ульяна Буйдина, Андрей Подколзин, Анастасия Зубкова и Денис Солдатченков.

«Я чувствую гордость, радость. Я думаю, что все получится. Не будет сложностей. И все хорошее будет в этой жизни», - поделился ученик школы Чехов-2 Денис Солдатченков.

Паспорта Чехов Школьники
08 февраля 2025, 13:27
Доходы бюджета Балашихи увеличились в 2024 году
пресс-служба администрации Балашихи
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В прошлом году Балашихе удалось нарастить доходную часть бюджета. Она составила свыше 28 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем в 2023 году.

Показатели озвучил глава городского округа Сергей Юров. Он также отметил, что собственные доходы, обеспеченные ростом экономики, выросли на 26% и достигли почти 12 миллиардов рублей.

«Стабильная работа предприятий, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение новых налоговых резидентов и реализация инвестиционных проектов позволяют нам решать поставленные задачи. А главное - оперативно реагировать на запросы наших жителей и улучшать качество жизни в городе», - сказал Сергей Юров.

Администрация округа активно взаимодействует с жителями муниципалитета. Так, в прошлом году провели почти 470 встреч в формате выездных администраций. Их участниками стали почти девять тысяч человек.

«Бюджет округа ежегодно увеличивается на два-три миллиарда рублей. Более 72% бюджета направлено на образование, культуру, спорт и молодежную политику. Это подтверждает, что все усилия власти сосредоточены на повышении качества жизни жителей Балашихи», - отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Балашиха Экономика
08 февраля 2025, 13:04
Розничный товарооборот в Балашихе увеличился на треть в 2024 году
пресс-служба администрации г.о. Балашихи
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В Балашихе прошел отчет главы городского округа Сергея Юрова, посвященный развитию промышленности и экономики в 2024 году. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, местные предприятия продемонстрировали уверенный рост.

В 2024 году были достигнуты впечатляющие результаты: объем отгруженной продукции и оказанных услуг составил 83,5 миллиардов рублей, что на 13,3% больше по сравнению с 2023 годом. Розничный товарооборот увеличился на 31%, достигнув 135 миллиардов рублей.

Крупные и средние предприятия Балашихи выполнили работ на сумму 177 миллиардов рублей, что на 42% выше показателей прошлого года. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась почти на 19%.

Сергей Юров отметил важность системной работы Правительства Российской Федерации и Московской области, а также поддержку местных предприятий и привлечение инвесторов.

Ряд масштабных проектов реализовали в округе в прошлом году. Так, 345-й механический завод построил новый склад готовой продукции, компания «Коттон Клаб» завершила реконструкцию цеха по производству нетканого полотна, вложив свыше одного миллиарда рублей и создав 115 рабочих мест.

Также компания «Спортмастер» начала строительство распределительного центра, а компания «Идеология еды» - расширение производства.

Балашиха Экономика Промышленность
08 февраля 2025, 12:58
Современные спортобъекты появятся в микрорайонах Керамик и Саввино в Балашихе
пресс-служба администрации Балашихи
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Стадионы «Керамик» и «Строитель» вошли в государственную программу Московской области по капитальному ремонту спортивных объектов. Это значит, что в микрорайонах Керамик и Саввино вскоре появятся современные и обновленные спортивные площадки, которые привлекут как спортсменов, так и любителей активного отдыха.

Проектирование начнется в 2025 году, после чего будут установлены сроки проведения строительно-монтажных работ.

«В 2025 и 2026 годах мы планируем провести капитальный ремонт и реконструкцию на указанных стадионах. Завершение этой программы позволит устранить все устаревшие спортивные объекты в нашем городском округе, которые требуют значительных вложений для восстановления», - отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Согласно планам, работы на стадионе «Строитель» должны быть завершены в следующем году, в то время как реконструкция стадиона «Керамик» намечена на 2027 год.

Спортсмены Сергей Юров Балашиха
08 февраля 2025, 12:41
Урок истории о Сталинградской битве прошел в Аэрокосмическом лицее в Химках
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Открытый урок истории ко Дню разгрома немецко-фашистских войск советской армией в Сталинградской битве провели для лицеистов в Химках. Событие прошло в рамках масштабной патриотической программы.

Ребятам рассказали о хронологии сражения и подвигах советских героев. Одним из участников лекции стал заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

«Победа в Сталинградской битве положила начало коренному перелому в ходе всей войны. Немецко-фашистские войска утратили инициативу, и наша армия приступила к активным наступательным действиям», - отметил Александр Васильев.

Урок состоялся в рамках патриотической программы. Ее реализуют в Химках с июля 2024 года.

«Широкомасштабная патриотическая программа направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени, а также на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны», - прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Кроме того, м униципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что за семь месяцев в округе провели более 700 историко-патриотических мероприятий.

Химки Школьники Патриотизм

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