26 января 2025, 14:25

Еще 12 школьникам в Домодедове вручили первые паспорта

Читайте нас в: Google Новости

В молодежном комплексном центре «Победа» городского округа Домодедово в торжественной обстановке 12 подростков получили свои первые паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации ребятам вручила руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева.

Отметим, церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.

Она поздравила школьников и произнесла напутственную речь.

«В Домодедово живет очень талантливая молодежь. Мы видим это по результатам разных конкурсов, соревнований и олимпиад. Уверена, каждого впереди ждут большие победы. Желаю хорошо учиться, получить образование и найти свое призвание. Буду рада, если вы сможете реализоваться в нашем городском округе», - сказала она.

Вся семья приехала на мероприятие, чтобы поддержать восьмиклассницу Карину Муницыну.

«Это запомнится на всю жизнь и потом она будет показывать это своим внукам и детям. На самом деле это очень важно», - отметила мама школьницы Галина Муницына.

С этого года по решению администрации Домодедова всем подросткам в округе будут вручать первые паспорта в торжественной обстановке.

Паспорта Школьники Город Домодедово
26 января 2025, 15:37
Народных дружинников в Подольске отметили почетными грамотами
Читайте нас в: Google Новости
Народные дружинники помогают сотрудникам полиции в Подольске следить за порядком на улицах, задерживают преступников и правонарушителей. Глава округа Григорий Артамонов наградил добровольцев почетными грамотами.

Руководитель муниципалитета поблагодарил народных дружинников от себя лично и от жителей Подольска.

«Хотел бы выразить слова благодарности нашим дружинникам, которые, действительно, являются серьезной опорой и помощью в обеспечении безопасности, при проведении культурно-массовых мероприятий и в целом при патрулировании наших улиц, общественных пространств. Вы всегда рядом, помогаете. Статистика говорит сама за себя», - сказал он.

Как отметил командир народной дружины микрорайона Кузнечики Максим Бабаев, люди становятся добровольцами по зову сердца, а не за благами или преференциями.

«Когда ты получаешь поощрение всегда приятно. Спасибо, что администрация города видит нашу работу, отмечает ее с положительной стороны», - поблагодарил он.

Максим Бабаев руководит народной дружиной «Кузнечики» с 2015-го года. В нее входят 30 жителей Подольска, в основном это бывшие офицеры. Но есть в народных дружинах и женщины. Почти два года назад добровольцем отряда «Кузнечики» стала жительница микрорайона Валентина Щербинина. Ее также отметили почетной грамотой.

«Мне очень это нравится, следить за порядком, хочется участвовать в жизни города. Хочется в своем районе, чтобы дети спокойно гуляли, чтобы бабушки с дедушками ходили спокойно», - поделилась Валентина Щербинина.

Всего в Подольске две народных дружины. Участники еще одной, казачьей, следят за порядком вблизи железнодорожной станции.

«В нашей дружине уже около 35 человек, в нее входят юристы, медики действующие, участники специальной военной операции и те, кто имел отношение к полиции, это бывшие сотрудники. Мы достаточно организованно охраняем наш город», - подчеркнул командир народной дружины городского округа Подольск Христофор Алавердов.

Отметим, что в этом году в муниципалитете дружинников станет еще больше, сейчас там формируют новый отряд.

Подольск
26 января 2025, 14:20
Саночники Подмосковья выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Федерация санного спорта России
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на всероссийских соревнованиях Кубок Кубков-2025». В копилке региона три золота, серебро и три бронзы.

Соревнования проходили два дня в Сочи. На старт вышли более 50 спортсменов из восьми регионов России. Всего среди участников разыграли 11 комплектов наград.

Во второй турнирный день саночницы Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в спринте на двухместных санях. Еще одно золото досталось Дарье Олесик в одиночном спринте среди женщин.

В мужских одноместных санях Павел Репилов занял третье место.

Спортсмены
26 января 2025, 12:35
Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на Кубке России по боксу
Федерация бокса России
Читайте нас в: Google Новости
Представители Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу. В копилке сборной Московской области три серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмены из Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов и Константин Опольский в весе 60 килограммов заняли вторые места турнира. Представитель Люберец Святослав Тетерин также стал серебряным призером в категории 92 килограмма.

Бронза в весовой категории 57 килограммов досталась Виталию Бойцову из Балашихи, а в весе 75 килограммов - Алексею Семыкину из Электростали.

Напомним, соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Турнир стал отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России. Участие в Кубке России приняли 104 спортсмена из 38 регионов.

Спортсмены
26 января 2025, 11:42
Интеллектуальный квиз к годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Дмитрове
Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Памятные мероприятия прошли в библиотеках Дмитровского округа ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Сотрудники Центра чтения провели акцию для учащихся начальных классов, а в Яхромской библиотеке прошел исторический квиз.

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Осажденный город - единственный в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Героизм жителей - огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Центра чтения Дмитровской центральной библиотеки провели мероприятие «Непокоренный город» для учащихся начальных классов Дмитровской школы № 9. Детям рассказали о подвиге солдат. Часть мероприятия посвятили творчеству писателя Николая Владимировича Богданова. Школьникам прочитали отрывки рассказа «Бессмертный горнист».

Сотрудники библиотеки в Яхроме провели квиз «Блокада Ленинграда», в котором приняли участие ученики начальных классов. Они узнали о фактах времен Великой Отечественной войны. Все получили дипломы.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула, что мы должны помнить о трагических событиях и не допустить повторения в будущем. Мероприятия и исторические документы служат свидетельством героизма и подвига народа.

Дмитров Блокада Ленинграда

Новости по теме