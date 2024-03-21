Еще 12 проектов импортозамещения стройматериалов запустят в Подмосковье в этом году

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«Совокупный объем инвестиций в рамках этих 12 проектов оценивается в 7,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать две тысячи новых рабочих мест в Подмосковье», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. Инвестор уже получил земельный участок по льготной программе « Земля за 1 рубль ». В Дмитровском округе планируют наладить выпуск стройматериалов с помощью льготного заема в Фонде развития промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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