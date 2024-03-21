21 марта 2024, 15:25

Еще 12 проектов импортозамещения стройматериалов запустят в Подмосковье в этом году

Мининвест
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Инвесторы планируют реализовать в Подмосковье еще 12 проектов импортозамещения в сфере производства стройматериалов за год. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Совокупный объем инвестиций в рамках этих 12 проектов оценивается в 7,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать две тысячи новых рабочих мест в Подмосковье», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. Инвестор уже получил земельный участок по льготной программе « Земля за 1 рубль ». В Дмитровском округе планируют наладить выпуск стройматериалов с помощью льготного заема в Фонде развития промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Импортозамещение Промышленность
22 марта 2024, 15:37
Оборудование котельной в Дедовске обновят в 2024 году
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Котельную № 5 в Дедовске модернизируют к декабрю 2024 года. Там заменят три устаревших котла на новые отечественного производства.

Несмотря на то, что этот отопительный сезон прошел спокойно, оборудование котельной уже морально и физически устарело. Она работает уже 52 года и снабжает теплом 16 жилых домов и городской детский сад.

«Новое оборудование позволит не только повысить качество теплоснабжения для более чем 1,5 тысячи жителей Дедовска, но и выйти на безубыточный уровень содержания. До настоящего же момента убытки из-за изношенности оборудования в котельной № 5 города Дедовск составляют более четырех миллионов рублей в год», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Рабочие уже начали установку первого из новых котлов. Все они будут работать полностью в автоматическом режиме с учетом температуры наружного воздуха, исключая человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Истра Отопление
22 марта 2024, 15:33
Минэкологии Подмосковья наградили за проект школы по утилизации электроники
Фото Минэкологии
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Министерство природных ресурсов и экологии России подвело итоги реализации федеральной программы «Школа утилизации: электроника» за 2023 год. Подмосковье получило награду за исполнение установленных экологических регламентов обращения с отходами в медицинских учреждениях.

Также награду присудили Минэкологии области. Ведомство признали лидером по экологическому просвещению и формированию системы раздельного сбора отходов в регионе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, получить эту награду - почетно, «Много сил нашим ведомством направлено на популяризацию у наших жителей экологических основ. Хочу отметить, что это не простой путь, однако постепенно, шаг за шагом, получилось выработать стратегию работы в этом направлении, и сейчас мы можем наблюдать, что сами граждане стали более заинтересованными в раздельном сборе отходов», - заявил Фирсов.

Программа «Школа утилизации: электроника» сформировала тренд на экологичность у жителей, а система сбора и переработки электронного и электрического оборудования успешно работает по всему региону. Ежегодно в программе принимают участие более шести тысяч учреждений самых разных сфер деятельности.

Напомним, что на бесплатную утилизацию принимается старая советская техника, сломанные компьютеры, электронные приборы и гаджеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Награды Минэкологии Подмосковья Экология
22 марта 2024, 15:31
Лесная охрана выявила три случая самозахвата земель лесного фонда в Подольске
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Сотрудники лесной охраны Подольского филиала «Мособллеса» выявили три случая самозахвата земель. Осматривая границы СНТ «Логос», расположенного вблизи деревни Бяконтово, сотрудники обнаружили, что заборы трех участков стоят на территории лесного массива.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, чтобы определить площадь самовольно занятого участка, сотрудники провели съемку, а после сопоставили лесоустроительные документы и границы садоводческого товарищества.

Члены СНТ «Логос» получили уведомления о явке для дачи объяснений по выявленному нарушению.

В ведомстве напомнили, что за самовольное занятие лесных участков нарушителям грозит штраф - физические лица заплатят от 20 000 до 50 000 рублей, а юридические от 200 000 до 300 000 рублей.

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Штрафы Подольск Строительство
22 марта 2024, 15:30
Поликлинику № 2 в Щелкове отремонтируют к концу 2025 года
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Капремонт поликлиники № 2 начался в городском округе Щелково. Трехэтажное здание на Парковой улице полностью преобразят к концу 2025 года.

«Мы продолжаем масштабную программу ремонтов в Подмосковье. Только в этом году планируем комплексно обновить 10 поликлиник. Все они будут приведены к единому стандарту. Сейчас начинаются работы в Щелкове, где ремонт планируется завершить в конце 2025 года. На эти цели направлено более 570 миллионов рублей», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В здании заменят кровлю, сделают внутреннюю отделку помещений, установят новые окна и двери. Появятся комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Самые посещаемые кабинеты специалистов переведут на первый этаж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Обрушения Щелково

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