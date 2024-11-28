Еще 12 населенных пунктов газифицируют в Балашихе к 2026 году

В следующем году газ проведут в деревнях Дятловка, Павлино, Пуршево, Русавкино-Романово, Соболиха, Федурново, Фенино. В 2026 году завершат газификацию в Балашихе, Полтеве, Русавкино-Поповищино, Черное и селе Новый Милет.

Чтобы населенный пункт включили в программу правительства Московской области, он должен соответствовать следующим критериям: число граждан с регистрацией по месту жительства в нем должно быть 30 человек и более, лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта из расчета на одного зарегистрированного гражданина не должен превышать 450 тысяч рублей.

Заключение договора на социальную газификацию возможно, если: участок расположен в границах газифицированного населенного пункта, землю и дом зарегистрировали Росреестре, домовладение подходит для проживания.

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