Еще 12 народных троп обустроят до конца июня в Солнечногорске

На данный момент работы уже завершены по четырем адресам в деревне Кривцово. Здесь заасфальтировали участки от дома № 18 до детского сада № 47, от общественного колодца у дома № 22 до детской площадки, а также от ФАПа до детской площадки и дома № 11. Также в прошлые выходные начали обустройство тропы по улице Военный городок.

По остальным объектам подрядчик в настоящее время проводит предварительные работы. Так, в Менделеево вдоль правого берега реки Клязьма убрали старые плиты, и в ближайшее время начнется укладка асфальта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».