Еще 12 молодых семей получили жилищные сертификаты в Шаховской

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, во всех получивших сертификаты семьях растут дети. Благодаря наличию собственного жилья они смогут чувствовать себя защищенно и уверено.

Получить поддержку могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом необходимо иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости недвижимости или возможность получить кредит на эту сумму.

Всего в 2025 году жилищные условиях по госпрограмме улучшат 246 семей.