17 января 2025, 10:37

Еще 12 молодых семей получили жилищные сертификаты в Шаховской

Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Еще 12 семей из Шаховской получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Благодаря этому они смогут приобрести собственную квартиру или дом.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, во всех получивших сертификаты семьях растут дети. Благодаря наличию собственного жилья они смогут чувствовать себя защищенно и уверено.

Получить поддержку могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом необходимо иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости недвижимости или возможность получить кредит на эту сумму.

Всего в 2025 году жилищные условиях по госпрограмме улучшат 246 семей.

Семья Шаховская
17 января 2025, 11:14
Разработку фрязинской компании включили в реестр отечественного ПО
Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
Читайте нас в: Google Новости
Цифровой модуль IIoT.Istok SCADA внесли в реестр отечественного программного обеспечения. Разработка выполнена специалистами фрязинского научно-производственного предприятия «Исток» имени Александра Шокина.

Этот программный продукт представляет собой инновационное решение, которое обеспечивает эффективное операционное управление технологическими процессами и автоматизированный контроль инженерных систем. Модуль также может быть интегрирован в системы пожарной сигнализации и безопасности, что очень востребовано в современных условиях.

Директор по цифровой трансформации НПП «Исток» Виталий Александров рассказал, что сама платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok уже была включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и зарекомендовала себя как надежное решение для различных сфер деятельности. Теперь в список вошел и модуль SCADA, который может заменить продукты иностранных компаний в промышленном и гражданском строительстве.

Фрязино Технологии Наука
17 января 2025, 11:08
Мастер-класс по чичковскому плетению прошел в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В Воскресенске в Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошел мастер-класс по чичковскому плетению. Его провела опытная мастерица Милана Зарубина.

Мастер-класс «Горница чудес» прошел в клубе «Кудесница». Его посвятили старинной технике - чичковскому плетению. Технология была выявлена в начале 2000-х годов в Иркутской области и занесена в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Она получила свое название благодаря дереву в деревне Чичково.

Милана Зарубина рассказала об истории промысла, показала узоры и научила технике плетения круглого коврика. В его основе - полотняное переплетение тряпичных дранок. Участницы старательно освоили ремесло.

Воскресенск
17 января 2025, 09:57
Более 170 тонн стеклотары отправили на переработку в Истре в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
За прошлый год в муниципальном округе собрали 170 тонн стекла. Его вывозили из разных пунктов раздельного сбора отходов.

Материал собирали из контейнеров «Мегабак», из закрытых коттеджных поселков и СНТ - всего более 25 локаций. С помощью таких пунктов для переработки банок, бутылок и битого стекла сохраняется природа. А ненужные материалы получат вторую жизнь - их переработают в другие стеклянные товары, и не только.

Также недавно в Снегирях рядом с экодомиком установили специальные «колокольчики» для сбора стеклотары. И всего за 17 дней туда сдали три тонны. Пункты сбора находятся на улице Сиреневый бульвар, 1, 5 и 22, на улице Рождественский бульвар, 3. Также есть пункт «Мегабак» в Истре на улице Ленина, 1, и в СНТ «Калинка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что откроется завод по переработке полимерной упаковки.

Истра Переработка Экология
17 января 2025, 09:25
Еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Пущине
Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Еще два дома для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастровый учет в Пущине. Туда смогут переехать 193 семьи.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, дома на Южной улице уже поставили на кадастровый учет. Благодаря этому новоселы смогут оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы, а также совершать юридические процедуры.

Новостройки расположены в микрорайоне Д. Всего в них переедут 483 человека. Общая площадь расселяемых помещений превысит 8,5 тысячи квадратных метров.

Дома построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории оборудовали пешеходные дорожки, парковочные места, спортивные и детские площадки.

Строительство Пущино

Новости по теме