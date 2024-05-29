Еще 12 контейнерных площадок модернизируют в Лобне

Модернизация ждет контейнерные площадки, отобранные министерством жилищно-коммунальных услуг и региональным оператором по результатам организации вывоза мусора зимой.

«Вместе с коллегами проверила, что уже сделано на Ленина, 7. Теперь здесь будет 13 баков вместо прежних шести. Кроме этой контейнерной площадки, еще пять - полностью готовы, в работе сейчас оставшиеся шесть локаций», - отметила Кротова.

Завершить модернизацию контейнерных площадок в Лобне планируется к середине июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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