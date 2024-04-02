Еще 12 компаний получили льготные земельные участки в Подмосковье с начала года

«В первом квартале этого года мы передали инвесторам 33 участка для реализации 12 инвестпроектов на территории Московской области по программе „Земля за 1 рубль“. Объем заявленных инвестиций в эти проекты импортозамещения составляет 5,4 миллиарда рублей», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что реализация новых проектов позволит создать в Подмосковье около 500 рабочих мест. Программу запустили в марте 2022 года. За это время ее участниками стали 143 инвестора.

«Действие программы „Земля за 1 рубль“ в Подмосковье продлили и на 2024 год. За первый квартал общая площадь предоставленных участков для бизнеса составила 33 гектара», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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