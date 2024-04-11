Еще 118 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года в Волоколамске реализовали путем торгов 24 земельных участка. Сейчас там доступно еще 54 лота. Среди них - 10 соток в аренду в деревне Зобово. Территория подойдет для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена составила 38 тысяч рублей в год.

Еще 24 участка в этом году сдали в аренду в Кашире и 10 в Щелкове. Там доступно еще 27 и 21 лот соответственно.

Ознакомиться со всеми доступными объектами жители могут на портале ЕАСУЗ.

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