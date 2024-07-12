Еще 118 участков и зданий выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Например, в городском округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью восемь соток. Объект находится в деревне Булычево.

В Рузском городском округе можно арендовать земельный участок в поселке Брикет. Площадь надела - девять соток.

В городском округе Воскресенск предлагается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 29 соток. Земля находится в селе Ачкасово.

Чтобы получить объект, нужно участвовать в аукционе. Победит тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».