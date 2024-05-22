22 мая 2024, 16:08

Еще 115 пар выбрали регистрацию брака в парках Подмосковья

Министерство социального развития Московской области
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Заключить брак в Московской области можно не только в отделениях ЗАГС, но и на красивых площадках в парках. В Минсоцразвития Подмосковья уточнили, что в июне заработает портал «Свадьба в Подмосковье», где будут представлены все локации для заключения брака, свадебные тренды и многое другое.

«Так, например, в шести городских парках мы установили торжественные арки для бракосочетания, а всего у нас открыто 60 выездных площадок - это парки, музеи, усадьбы и парк-отели», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

С начала года свыше 13 тысяч пар уже зарегистрировали брак, а свыше 100 молодоженов решили сделать это в парках Московской области.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Свадьбы Брак Парки
22 мая 2024, 16:25
Свыше 4 тысяч дефектов малых архитектурных форм устранили в Подмосковье весной
Фото: администрация г.о. Солнечногорск
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Представители коммунальных служб под контролем инспекторов ГУСТ Московской области привели в порядок свыше четырех тысяч элементов малых архитектурных форм этой весной. Работы провели во всех округах региона.

За три месяца в Красногорске привели в порядок около 400 малых архитектурных форм. Коммунальщики покрасили скамейки во дворах в деревне Путилково. Аналогичные работы выполнили в Балашихе на Горенском бульваре, в Чехове на улице Вишневой, а также во Власихе на Заозерной улице.

В Химках устранили более 200 дефектов - заменили поврежденные ограждения на детских площадках, в Ступине установили скамейки и отремонтировали конструкции зон отдыха на придомовых территориях.

Инспекторы ГУСТ Московской области напоминают, что во время проведения работ по благоустройству коммунальным службам необходимо использовать объявления-предупреждения после покраски элементов, либо сигнальные ленты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство
22 мая 2024, 16:25
Команда ученых из Солнечногорска стала лауреатом международного форума
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Команда института ВНИИФТРИ в Солнечногорске приняла участие в конкурсе Международного молодежного форума «Устойчивое развитие к 2100 году: прогнозы, видение, сценарии и планы». Проект молодых ученых занял 2-е место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил главного раввина России Берла Лазара за заслуги перед регионом.

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Молодежный форум объединил старшеклассников, студентов и аспирантов пяти континентов: Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Доклад солнечногорской команды касался перспектив развития науки до 2100 года. Особое внимание ученые уделили биотехнологиям. Международное жюри присудило проекту 2-е место.

«Поздравляю с заслуженной наградой и благодарю за то, что продолжаете вносить вклад в развитие российской науки. Желаю покорения новых высот!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорск Наука
22 мая 2024, 16:21
Подмосковье стало участником фестиваля «Будущее в цветах» на ВДНХ
Татьяна Товпеко-Першина
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Московская область представила свою ландшафтную композицию на фестивале «Будущее в цветах», который открылся на международной выставке-форуме «Россия». Клумба с вербейником и ивами называется «Зеленые горизонты» — это дождевой сад, помогающий управлять ливневыми стоками в городах.

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. На мероприятии проходит голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый - это стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Поддержать выбор можно на сайте выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На фестивале свои клумбы представили все 89 регионов страны. Подмосковье продемонстрировало инновационный подход к городскому озеленению. Все растения, задействованные в композиции, обладают большими корневыми системами и помогают удерживать воду.

Такие технологии уже применяют в Подмосковье. Например, дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

«Мы не боремся с природой, а используем ее силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения», - рассказала ландшафтный дизайнер Марина Береснева.

На подмосковной клумбе можно увидеть растения, выращенные в местных питомниках. Это вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Все они любят воду и показывают декоративность в условиях влажности.

Выставки Фестивали Цветы ВДНХ
22 мая 2024, 16:09
Боксеры из Солнечногорска стали лучшими на областном турнире
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Открытый турнир по боксу среди команд Московской области, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Солнечногорске. Местные спортсмены заняли 1-е место в общекомандном зачете.

Призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Также всем вручили памятные вымпелы и футболки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Соревнования прошли на базе спортивной школы № 1 в Солнечногорске. Участие в турнире приняли 80 боксеров из Дмитрова, Клина, Химок, Зеленограда, Москвы и Солнечногорска. Округ представили спортсмены боксерских секций Дома детского творчества «Буревестник», бойцовского клуба «Кобра», физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово», спортивного комплекса «Металлург», центра физической культуры и массового спорта «Солнечногорье».

«По итогам команда Солнечногорска стала лидером в общекомандном зачете. Поздравляю с отличным результатом и желаю новых побед», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортсмены Дети Солнечногорск

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