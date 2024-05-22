Еще 112 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

В Воскресенске в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 17 соток. Он находится в деревне Гостилово. Начальная цена аренды - около 61 тысячи рублей в год.

В Павлово-Посадском городском округе в аренду можно взять земельный участок площадью шесть соток для ИЖС. Начальная цена земли - чуть больше 300 тысяч рублей в год.

В городском округе Раменский в собственность можно приобрести 11 объектов недвижимости.

С начала года на имущественных аукционах в Воскресенске передали в аренду 80 земельных участков и еще шесть - в собственность. В Павлово-Посадском округе взяли в аренду 14 наделов, еще 18 - в собственность. В Раменском в аренду передали 30 земельных участков, в собственность - один.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

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