Еще 110 врачей получили земельные участки в Подмосковье

По словам главы Минимущества Подмосковья Надежды Куртяник, врачи получают участки в черте населенных пунктов округов, участвующих в программе, а также в поселках для медработников.

«Активнее всего строительство идет в поселке городского округа Домодедово. Здесь дома построили уже 32 врача, еще 10 в стадии строительства», - добавила она.

С начала года земельные участки получили 110 врачей, а всего с начала действия закона медикам предоставили 2,2 тысячи объектов недвижимости. Участники программы могут сами выбрать подходящее место на кадастровой карте или ему предложат вариант из сформированной базы.

Один из построивших дом врачей - травматолог Михаил Голобоков. Он работает в Зарайской больнице уже 19 лет.

«Участок получил в 2022 году, в ноябре прошлого года оформил право собственности на построенный жилой дом, а в этом году стал собственником земельного участка. Пока завершаю внутреннюю отделку, в ближайшем будущем планирую переехать жить в дом», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».