13 февраля 2025, 00:47

Еще 11 юных жителей Богородского округа получили первые паспорта

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В Центре «Про Молодежь» прошла торжественная церемония вручения паспортов, главный документ гражданина Российской Федерации получили одиннадцать подростков. Поздравили ребят с этим событием директор Молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов и начальник миграционного пункта № 2 Кирилл Оленюк.

Теплые слова прозвучали не только для юных граждан, но и для их родителей, которые пришли поддержать ребят. Каждому школьнику вручили подарки. Все желающие смогли сфотографироваться на память.

Такие мероприятия проходят в Богородском городском округе каждый месяц. О желании провести торжественную церемонию вручения паспортов необходимо сообщить специалисту многофункционального центра при оформлении документов.

Интересно, что слово «паспорт» пришло из итальянского языка и обозначает документы, разрешающие передвижение через границы. В России паспорта появились в XVIII веке, и лишь с 1974 года они стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет. С 1997 года получение паспорта стало возможным с 14 лет, что открыло новые возможности для молодежи.

Паспорта Богородский
13 февраля 2025, 00:33
Новую поликлинику построят в Балашихе к концу 2025 года
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В Балашихе началось строительство новой поликлиники, которая будет обслуживать жителей микрорайона Алексеевская роща. Завершить работы планируют к концу текущего года.

Новое современное учреждение здравоохранения сможет принимать до 400 пациентов за смену, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для жителей района. В поликлинике разместят кабинет терапевта, рентген-кабинет, кабинеты узкопрофильных специалистов, кабинет маммографии, процедурные, кабинет ультразвукового исследования и лабораторию. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул важность этого проекта.

«В последние годы мы систематически работаем над развитием здравоохранения в городском округе», - отметил он.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Поликлиники Медицина Балашиха
13 февраля 2025, 00:27
Мастер-класс для ветеринаров по реанимации животных прошел в Мытищах
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Подмосковные ветеринары регулярно проходят дополнительные обучающие программы для повышения уровня своих профессиональных компетенций. Так, в Мытищинской ветеринарной станции прошел мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи животным.

Участники занятия узнали о методах сердечно-легочной реанимации. Ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, офтальмолог и хирург Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер-анестезиолог Данила Егоров рассказали коллегам о разных экстренных клинических случаях и на их примере показали, как действовать, чтобы спасти жизнь питомцу.

Напомним, что при ухудшении состояния здоровья животного, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Записаться на прием можно по телефону единого колл-центра 7 (495) 668-01-25 каждый день с 09:00 до 21:00 или на сайте региональных госуслуг.

Мытищи Животные
13 февраля 2025, 00:12
Новый рентген-кабинет открыли в больнице Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В стационаре № 4 Ногинской больницы Богородского городского округа начал работать новый рентген-кабинет. Его оборудовали тремя рабочими местами для медперсонала, а также современным оборудованием.

По словам заместителя главы администрации Богородского городского округа Олега Шойко, в муниципалитете все медицинское оборудование полностью перевели на цифровое. Информация хранится на серверах, что позволяет врачам в режиме реального времени оценить состояние пациента и в случае необходимости провести консилиум со специалистами из других медучреждений для постановки более точного диагноза.

«Рентген-аппарат будет делать порядка 60 исследований в сутки. Оборудование позволяет проводить все современные виды рентгенологических исследований - традиционную рентгенографию, рентгеноскопию. Все изображения оцифровываются. Медкабинет соединен с центральным архивом медицинских изображений. Данные всех исследований автоматически отправляются туда и хранятся в архиве», - добавил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Отметим, что новый кабинет открыли по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Еще один в ближайшее время заработает в городской больнице города Электроугли. В этом году там тоже полностью обновят медицинское оборудование.

Здравоохранение Андрей Воробьев Медицина Богородский
13 февраля 2025, 00:02
Педагог из Балашихи победила в муниципальном этапе конкурса воспитателей
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В декабре 2024 года в Балашихе стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья», который собрал 17 участников. Победителем признали музыкального руководителя дошкольного учреждения «Пчелка» школы № 30 Любовь Арыванюк, она представит Балашиху на областном этапе весной этого года.

Конкурс организовало управление образования администрации Балашихи и Учебно-методический центр округа. В рамках заочного этапа каждый воспитатель представил интернет-портфолио и визитную карточку под названием «Я - педагог». По итогам этого тура десять участников получили возможность продемонстрировать свои навыки во втором туре, где они провели занятия с детьми. В финал, который прошел в дошкольном отделении гимназии № 3, вышли шесть лучших воспитателей. Они представили жюри свои методические находки в формате мастерской «Моя педагогическая находка» и провели мастер-классы, показав методы воспитания, обучения, развития и оздоровления детей.

Победительницей конкурса стала Любовь Арыванюк. Она представит городской округ Балашиха на областном этапе, запланированном на весну 2025 года.

«Я надеюсь, что каждый участник найдет новых друзей и откроет для себя важные идеи, которые могут изменить его жизнь. Важно, чтобы любовь воспитателей к детям осталась с ними на всегда, и чтобы они могли видеть в каждом ребенке потенциал для развития», - подчеркнула председатель оргкомитета, начальник отдела дошкольного и специального образования администрации Балашихи Елена Клинова.

Отметим, что муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» проводят в Балашихе с 2009 года. Это часть более широкого регионального и всероссийского соревнования. Основная цель конкурса - повысить социальный статус и профессионализм работников системы образования.

Школы Детские сады Балашиха конкурсы

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