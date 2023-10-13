Еще 11 школьников получили паспорта на торжественной церемонии в Воскресенске
Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации прошла в Концертно-выставочном зале Воскресенска. Первые документы получили 11 ребят, которым недавно исполнилось 14 лет.
Ребят поздравила заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Елена Овсянкина. Она вручила им паспорта, именные поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и памятные подарки.
После для гостей праздника прошел концерт, который подготовили местные артисты.
Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев посетил обновленный корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Там обустроили новые лаборатории для интеллектуального анализа данных, а также сборки и модернизации беспилотников.
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