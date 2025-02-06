Еще 11 многодетных семей получили земельные участки в Солнечногорске

Земельные участки размером от 10 до 15 соток предназначены для индивидуального жилищного строительства. После оформления земля становится долевой собственностью всех членов семьи.

Чтобы получить участок, родители или одинокий родитель должны быть зарегистрированы в Московской области не менее 10 лет подряд, а семья должна состоять на учете как нуждающаяся в жилых помещениях. Все члены семьи обязаны иметь гражданство Российской Федерации. Подробную информацию о требованиях можно найти по ссылке , а подать заявление - через портал госуслуг.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание поддержке семьям. Многодетные семьи могут получить бесплатные земельные участки или взамен их единовременную денежную выплату. Выбрать единовременную выплату взамен земельного участка могут все многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории городского округа Солнечногорск», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Для тех, кто предпочитает получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка, необходимо подать соответствующее заявление по ссылке. В 2024 году более 4000 семей в Подмосковье воспользовались этой возможностью.

Многодетные семьи в регионе могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки. Кроме бесплатных земельных участков, они получают ежемесячную компенсацию в размере 50% на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте, возможность бесплатного посещения музеев и выставок, а также ежегодные выплаты на школьную форму и многое другое.

Статус многодетной семьи и основные меры поддержки можно получить, воспользовавшись комплексной услугой «Многодетная семья». Вся информация о льготном статусе и назначенных мерах поддержки доступна в электронном удостоверении многодетной семьи, которое можно найти на портале госуслуг.