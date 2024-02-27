Еще 11 медиков пополнили штат больницы в Лобне с начала года

С начала 2024 года на работу в медицинские учреждения города пришли два терапевта, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и паллиативной помощи, а также лабораторный техник и пять медсестер.

«Уже на следующей неделе принимаем педиатра и еще двух медицинских сестер. Готовим служебное жилье от города для детского врача. Также приглашены на собеседование рентгенолаборант, терапевт, педиатр», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Напомним, в Лобне ведется строительство новой поликлиники. Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Завершить работы планируют к концу года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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