Еще 11 домов культуры отремонтируют в Дмитрове

В Подмосковье запустили тестовый проект перехода на электронные квитанции за ЖКУ. С согласия жителей платежки начнут отправлять на областные «Госуслуги», они не будут дублироваться бумажной версией. О том, как принять участие в эксперименте, — в материале 360.ru.

Отметим, что отказываться от бумажных квитанций при этом не планируют: жителям будут доступны оба способа на выбор.

Будет ли переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ обязательным Пилотный проект по переходу на электронные квитанции запустили в Московской области. Участники эксперимента смогут полностью отказаться от бумажных платежек и начнут получать их в «цифре», через региональный портал. Все это - только добровольно и после подписания специального документа.

Если абонент передумает участвовать в проекте и захочет вернуться к привычному бумажному формату, отказаться можно в течение месяца. Такая функция тоже будет доступна на «Госуслугах » Подмосковья.

Преимущества «цифры» Электронные квитанции дают возможность отказаться от бумажных. Эта идея зародилась во времена пандемии, когда все больше услуг стали переводить в цифровой формат.

Благодаря такой инициативе абонентам не нужно лишний раз выходить из дома, ведь оплатить коммунальные услуги можно будет в несколько кликов.

Кроме того, электронные платежки помогают избежать мошенничества, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Часто люди не живут по месту наличия своего имущества и не в состоянии забирать платежки из ящиков, они там накапливаются, образуется мусор. Это наводка для воров, чтобы знать, что в квартире никого нет. К тому же, участились случаи, когда мошенники рассылают эти квитанции», - сказала она.

В Подмосковье запустили тестовый проект перехода на электронные квитанции за ЖКУ. С согласия жителей платежки начнут отправлять на областные «Госуслуги» , они не будут дублироваться бумажной версией. О том, как принять участие в эксперименте, - в материале 360.ru.

Сервис по переходу на цифровые квитанции запустят на портале госуслуг в период до 31 марта. Сейчас этой функции еще нет, но вскоре можно будет подписать согласие на участие в эксперименте.

По окончании эксперимента профильные ведомства проведут анализ и примут решение о распространении такой практики в других регионах России.

Как отметил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, в будущем цифровые сервисы продолжат развиваться, а переход на электронные квитанции станет еще популярнее.

«Государство, как гарант конституции и конституционных прав граждан, не перейдет полностью на электронные квитанции, пока подавляющая часть населения не будет использовать этот метод как основной. На сегодняшний день именно молодое поколение больше пользуется электронными сервисами, а пожилым удобнее бумажные квитанции», - сказал он.

Пилотный проект продлится до 1 октября. В дальнейшем эту инициативу планируют масштабировать на всю страну.

Когда появятся электронные квитанции за ЖКУ в Подмосковье