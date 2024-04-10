Еще 100 здоровых детей от родителей с ВИЧ родились в Подмосковье с начала года

«Сегодня каждая женщина с ВИЧ, своевременно вставшая на учет в женской консультации и проходящая лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка. Если женщина выполняет все рекомендации специалистов и принимает терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», - отметил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. После рождения ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет.

При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции лечение начинается в первые две недели. Оно проводится бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

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