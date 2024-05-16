Еще 100 школ и больниц построят в Подмосковье по нацпроектам

Больше половины - 60 из 100 - это детские сады и школы. Лидерами по строительству объектов образования являются Красногорск, Мытищи, Солнечногорск и Одинцово.

Уже в этом году в регионе откроются 25 школ и 11 детских садов, построенных за счет средств бюджета.

Продолжается и строительство объектов здравоохранения. Около 20 больниц и поликлиник возводят в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом. Его тоже строят по нацпроекту. Кроме того, готовится к открытию центр единоборств в Можайске, а до конца года в Королеве появится новая музыкальная школа.

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