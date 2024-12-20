20 декабря 2024, 14:43

Еще 10 жителей Подмосковья выиграли призы за передачу показаний счетчиков

Министерство ЖКХ Московской области
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Еще 10 жителей Подмосковья получили денежные призы за передачу показаний счетчиков по телефону. На их лицевые счета начислят по одной тысяче рулей для оплаты услуг ЖКХ.

Генератор случайных чисел выбрал 10 победителей акции по передаче показаний счетчиков через голосового помощника по телефону. Выигрыш можно будет использовать для оплаты ЖКУ.

Финальный розыгрыш акции состоится в январе. Узнать больше об условиях можно по ссылке.

Для передачи показаний счетчика нужно позвонить по номеру 8 499 444 01 00, ответить на вопрос автоматической системы «Показания», продиктовать номер счета и назвать показания.

ЖКХ
20 декабря 2024, 15:46
Школьница из Подмосковья выиграла международный научный конкурс в Турции
Министерство образования МО
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Диана Имаева из Физтех-лицея имени Капицы выиграла на международном конкурсе IISEEF в Турции. 11-классница представила проект по использованию вихревых труб на водородных электростанциях.

Конкурс International Innovation Science Energy Engineering Fair - это международное научное мероприятие для школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Участники из разных стран представили свои исследовательские проекты по физике, химии, биологии, энергетике и математике с применением компьютерных технологий.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что Диана Имаева выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика». Девушка уверенно защитила свою работу и заняла первое место, получив золотую медаль.

Руководителем проекта Дианы выступил доцент кафедры общей физики МФТИ и учитель в Физтех-лицее имени Капицы Владимир Бабинцев.

Турция Школьники конкурсы Образование
20 декабря 2024, 15:15
Еще одну незаконную постройку снесли по решению суда в Мытищах
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Собственник несанкционированных построек на Полевой улице в Мытищах ликвидировал их по решению суда. Сейчас в округе рассматривают еще 17 исков по таким делам.

Староста деревни Болтино полгода назад обратилась в администрацию городского округа Мытищи с жалобой на деятельность предпринимателя. Он организовал незаконный бизнес на Полевой улице. На участке владелец разместил склад автомобильных шин, стоянку грузовиков и вольеры с бойцовскими собаками, которые нарушали спокойствие местных жителей. А земля была предназначена для ведения крестьянской деятельности: выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных.

Специалисты Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ направили в арбитражный суд Московской области иск с несколькими требованиями к собственнику земли: снести конструкции и привести участок в порядок.

Владелец участка не стал оказывать сопротивление. За короткий срок он очистил территорию от самостроя и прекратил договоры аренды с предпринимателями, которые вели там бизнес.

Отметим, работу по выявлению нарушений в Мытищах ведут регулярно.

Суд Мытищи Законы Мусор
20 декабря 2024, 15:11
Приговор по делу об убийстве вынесли в Видновском горсуде
Медиасток.рф
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Приговор с участием присяжных заседателей вынесли в Видновском суде в отношении 42-летнего иностранца Рауфа Хусейнова. Его признали виновным и убийстве и в покушении на убийство двух человек.

В суде установили, что 22 декабря 2023 года Хусейнов находился на территории ресторана «Видная застава». Поссорившись с двумя знакомыми, он не менее четырех раз выстрелил в них. Пули попали в область живота и головы одного из потерпевших. От полученных повреждений он умер на месте. Другой смог скрыться от злоумышленника и остался жив.

С учетом собранных доказательств и грамотной позиции государственного обвинителя Видновской городской прокуратуры, присяжные заседатели признали Хусейнова виновным. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Убийства Суд Преступления Приговоры Видное
20 декабря 2024, 15:02
Работников топливно-энергетической отрасли наградили в Подмосковье
Минэнерго МО
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Торжественное мероприятие в преддверии Дня энергетика прошло в правительстве Московской области. На нем собрались работники топливно-энергетической отрасли, ветераны, представители муниципалитетов и руководители энергетических компаний.

Глава областного Минэнерго Сергей Воропанов вручил награды сотрудникам ТЭК Подмосковья и отметил их значимый вклад в обеспечение тепло-, электро- и газоснабжения региона. Он подчеркнул, что работа энергетиков способствует стабильности и комфорту миллионов жителей области.

По словам Воропанова, в топливно-энергетическом комплексе трудится более 61 тысячи человек, и этот труд формирует комфортные условия для жизни. Он выразил благодарность за самоотверженность и преданность делу.

В рамках мероприятия 14 сотрудников были награждены почетными грамотами Министерства энергетики Московской области. Награды получили работники таких компаний, как «Мособлэнерго», «Мытищинская теплосеть», МУП «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства», «ПроектСтройМонтаж» и «ТеплоВодоСнабжение». Также коллективы «Мособлэнерго» и «ЭнергоЭкспресс» удостоились Благодарственных писем.

Особое внимание на мероприятии уделили энергетикам, которые продолжают выполнять свои обязанности в зоне проведения специальной военной операции, и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.

Кроме того, министр энергетики Подмосковья подвел итоги работы отрасли за прошедший год и отметил ключевые достижения. К ним относится ввод в эксплуатацию новой подстанции «Фруктовая» в Чехове, что позволило перераспределить нагрузку и улучшить качество электроснабжения, а также комплексная реконструкция подстанции «Бегичево» в Чехове, повышающая надежность электроснабжения для 25 тысяч потребителей округа.

Награды

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