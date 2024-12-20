Еще 10 жителей Подмосковья выиграли призы за передачу показаний счетчиков

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Генератор случайных чисел выбрал 10 победителей акции по передаче показаний счетчиков через голосового помощника по телефону. Выигрыш можно будет использовать для оплаты ЖКУ.

Финальный розыгрыш акции состоится в январе. Узнать больше об условиях можно по ссылке.

Для передачи показаний счетчика нужно позвонить по номеру 8 499 444 01 00, ответить на вопрос автоматической системы «Показания», продиктовать номер счета и назвать показания.