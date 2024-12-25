Еще 10 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату ЖКУ онлайн

Получить деньги на оплату ЖКУ можно при участии в акции «Счастливая подписка». Всего за время ее проведения жители региона получили в сумме 75 тысяч рублей.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на электронный квитанции. Они являются точной копией бумажных и имеют ту же юридическую силу.

«Доказательство оплаты услуг - не счет, а чек или выписка из банка. Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов», - отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы стать участником акции, нужно подписаться на электронный счет в личном кабинете или мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

Финальный розыгрыш пройдет в январе 2025 года.