05 апреля 2024, 17:37

Еще 10 врачей устроились в Московский областной онкодиспансер с начала года

Московский областной онкологический диспансер
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Еще 10 специалистов устроились на работу в подмосковный онкодиспансер с начала года. Всего там трудятся 802 человека, из которых 197 — врачи и 409 — средний и младший медперсонал.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, работу в диспансере получила онколог Ксения Климихина, а также радиотерапевт Светлана Тихонова.

Ксения Климихина окончила Тверской государственный медицинский университет и ординатуру в ФМБЦ имени Бурназяна. После этого она прошла стажировку в областном онкодиспансере и трудоустроилась «Стать врачом я решила еще в детстве, ведь мой папа врач-педиатр, а бабушка- стоматолог и уже в другой профессии я себя не вижу. Когда видишь людей, которые радуются, что лечение прошло успешно и они могут вести полноценный образ жизни - это придает дополнительную энергию в работе», - поделилась она.

Радиотерапевт Светлана Тихонова окончила Кировский государственный медицинский институт и около 11 лет работала терапевтов. Затем женщина прошла ординатуру и устроилась на работу в Подмосковье.

«Есть опухоли, при которых невозможно применить хирургический метод лечения, и тогда химиолучевая или лучевая терапия становится единственным спасением для пациента. Это приносит положительные результаты и когда пациент идёт на поправку, я испытываю настоящую радость», - сказала она.

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Врачи
05 апреля 2024, 17:26
Подмосковные спасатели помогли вернуть домой страдающую деменцией пенсионерку
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» совместно с представителями «АСГ ЧеховСпас», ДПСО «ЛизаАлерт» и добровольного объединения «Русская Община» нашли пенсионерку, страдающую деменцией. Ранее 84-летняя пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Инцидент произошел в деревне Крюково в Ступине.

Обеспокоенные родственники позвонили в Систему-112 и сообщили о пропаже женщины. Телефона с собой у пенсионерки не было.

«Оперативно прибыв в район поиска, спасатели организовали обход и обследование частного сектора близлежащих деревень и СНТ. В результате поиска женщина была найдена на соседнем участке», - отметил заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

Спасатели оказали женщине психологическую помощь и доставили ее домой.

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Спасатели
05 апреля 2024, 17:24
Больницы в Чехове и Химках получили новые аппараты для рентгенов
Пресс-служба Минздрава МО
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Еще четыре аппарата для рентгенов закупили для подмосковных больниц. Они заработали в учреждениях Химок и Чехова.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в больнице Чехова заменили три аппарата, все они находятся в стационарах. На них будут ежедневно проводить до 40 исследований.

«Масштабная программа замены тяжёлого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущество цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка. На установку четырех новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 миллионов рублей», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Изображение с аппаратов можно передавать дистанционно для телемедицинских консультаций в другие медучреждения. Это позволит сделать диагностику более качественной и доступной для жителей.

«Замена аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки. Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов», - рассказал главврач Чеховской больницы Андрей Попов.

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Здравоохранение Больницы Врачи
05 апреля 2024, 16:25
Игры юношеской футбольной лиги начнутся 6 апреля в Подольске
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Игры юношеской футбольной лиги стартуют в Подольске 6 апреля. На полях сразятся почти 600 спортсменов из разных возрастных групп.

Футболисты из трех команд «Витязь» сыграют с курским «Авангардом».

По словам директора подольской футбольной школы «Витязь» Валерия Волкова, торжественное открытие начнется в 12:30 на поле спортивного комплекса «Труд».

«Перед началом соревнований на церемонии открытия состоятся первые награждения за игры 2024 года. В зимнем первенстве Москвы команда „Витязь“ 2007 года заняла первое место, команда 2008 года - второе место, а команда 2008 года „Витязь-2“ взяла „бронзу“», - рассказал Валерий Волков.

Первенство Московской области пройдет в середине апреля. Там будут участвовать три отделения футбольной школы, в каждом из которых - по восемь команд спортсменов разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск Школы Футбол
05 апреля 2024, 16:18
Производство изделий из пластмасс для автомобилей расширят в Сергиевом Посаде
Unsplash
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Производство автомобильных ковров и брызгозащиты увеличат на предприятии «Полистар» в Сергиевом Посаде. Благодаря льготному заему Фонда развития промышленномти компания сможет закупить и подготовить новое оборудование.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 100 миллионов рублей. Из них 79,7 миллиона инвестор получит от Фонда. Благодаря этому предприятие создаст еще 40 рабочих мест. До этого компания получала заем ФОнда для покупки оборудовани ядл выпуска автомобильных подкрылков с шумоизоляцией.

\"Полистар\" было создано в 2021 году для производства термоэластопласта. Он применяется для изготовления ковриков, шлангов, пыльников и других товаров. В прошлом году предприятие выиграло на региональном конкурсе по модернизации производства и получило субсидию на сумму 10 миллионов рублей. На них закупили лазерный и раскроечный комплексы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Промышленность

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