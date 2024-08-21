Еще 10 врачей пополнили штат Дмитровской больницы в августе

В числе новичков участковый терапевт Вячеслав Черкасов. Он откликнулся на вакансию на сайте «Работа врачом в Подмосковье» и среди предложенных городов выбрал Дмитров.

«В Дмитрове сразу пошли на контакт и предложили место участкового терапевта, что сыграло немаловажную роль при выборе города. Этот город также привлек меня своей зеленью и красотой», - поделился Вячеслав.

С 26 августа он будет принимать пациентов в амбулатории поселка Новое Гришино вместе с фельдшером, который работает там уже пять лет. В будущем врач планирует отучиться в ординатуре по неврологии и вернуться на работу в Дмитров.

Другой молодой врач, переехавший в Дмитров, - Марат Чеккуев. Он отучился в мединституте при Северокавказской государственной академии в Черкесске. В будущем новый участковый терапевт также планирует отучиться в ординатуре на реаниматолога.

Еще один участковый терапевт Илья Родионов из Яхромы. Он окончил Ярославский государственный медицинский университет и вернулся работать в родной округ.

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