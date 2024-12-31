Еще 10 воздушных линий электропередачи отремонтировали на востоке Подмосковья

В ходе работ бригада линейщиков обслуживала десять высоковольтных линий общей протяженностью 190 километров. В 2023 году специалисты заменили 245 деревянных опор на современные железобетонные на таких линиях, как «Бакунино - Голутвин», «Голутвин - Рубин», «Федино - Рыболово», «Чанки - Пески», а также на ВЛ 35 кВ «Зарайск - Третьяково» и «Третьяково - Луховицы» с отпайкой.

На трех из этих линий - «Голутвин - Рубин», «Зарайск - Третьяково», «Третьяково - Луховицы» - замена опор продолжится в 2024 году. В том же году энергетики также планируют замену опор на четырех других высоковольтных линиях: «Бакунино - Суворово», «Пески - Фабричная», «Фабричная - Лопатино» (все напряжением 110 кВ) и ВЛ 35 кВ «Цурюпа - Лопатино 2».

Все семь линий, на которых проводили работу, были введены в эксплуатацию в период с 1929 по 1954 год. В соответствии с программой, в 2024 году планируется замена 304 опор на этих линиях. В результате модернизации за два года заменили 549 устаревших деревянных опор на новые железобетонные.

Эти мероприятия значительно повысили надежность и качество электроснабжения для 106 тысяч бытовых потребителей, 421 социально значимого объекта и промышленных предприятий в округах Воскресенск, Коломна, Луховицы и Зарайск.