Еще 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Химок в зону СВО

«Очередную, уже 13-ю по счету партию адресной гуманитарной помощи отправляем в зону СВО. Не только химчане, но и жители соседних городов по зову сердца поддерживают российских солдат и офицеров, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Мы, конечно, говорим огромное спасибо главе городского округа Химки за то, что предоставил машину, за то, что с самого начала он участвует в проблемах наших бойцов», - говорит старший эксперт информационно-аналитического отдела МБУ «ХимСпас» Георгий Осипов.

Гуманитарные грузы отправляют из Химок 1-2 раза в месяц. Как только партию отвезли, начинается сбор следующей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел».

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