Еще 10 сирот в Солнечногорске получат льготные сертификаты на покупку жилья в 2024 году

Основное преимущество жилищного сертификата в том, что с его помощью можно приобрести квартиру в любом муниципалитете Подмосковья. При этом жилье сразу же оформляется в собственность.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил жилищный сертификат Полине Кузнецовой. Теперь они сможет самостоятельно выбрать жилье. Предварительно данный вопрос администрация округа проработала совместно с Минсоцразвития Подмосковья по просьбе представителей девушки.

«Полина вместе с опекунами была на нашем совместном с прокурором приеме. За это время совместно с региональным правительством и прокуратурой нам удалось решить непростой вопрос в пользу ребенка», - отметил Константин Михальков.