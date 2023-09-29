Еще 10 школьников получили первые паспорта на торжественной церемонии в Воскресенске

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил школьникам документы, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки.

«Всегда радуюсь, когда удается побывать на этой церемонии. Приятно видеть молодых людей, у которых горят глаза, виден ум и жажда жизни. Они смелые, инициативные. Скоро ребята сами выберут, кем станут и в какой сфере будут трудиться, будут успешны на любом поприще и принесут большую пользу государству», - отметил Алексей Малкин.

К поздравлениям присоединились местные артисты, которые выступили на торжественной церемонии.

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