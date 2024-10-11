Еще 10 прудов очистят в Солнечногорске в 2024 году

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Специалисты займутся очисткой прудов в деревнях Обухово, Стегачево, Барское-Мелечкино, Судниково, Вельево, Дубинино, Ростовцево, Сергеевка, Холмы, а также в дачном поселке Поварово.

В настоящее время работы проводятся на водоеме в Обухово, где будут удалены сухостойные и аварийные деревья, заросли кустарников и мусор из воды.

«Водоемы по мере их замусоривания и зарастания нуждаются в расчистке. Эти работы мы проводим для восстановления экологического баланса на прудах», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Выбор прудов для очистки осуществляется на основе обращений жителей и результатов мониторинга. Сотрудники отдела экологии осматривают водоемы, фиксируют уровень загрязнения и включают объекты в план работ.

Очистка прудов ведется в рамках программы «Экология и окружающая среда».

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