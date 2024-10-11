11 октября 2024, 15:13

Еще 10 прудов очистят в Солнечногорске в 2024 году

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Пруды и прилегающие к ним территории очищают в Солнечногорске. В этом году работы проведут на 10 водных объектах.

Специалисты займутся очисткой прудов в деревнях Обухово, Стегачево, Барское-Мелечкино, Судниково, Вельево, Дубинино, Ростовцево, Сергеевка, Холмы, а также в дачном поселке Поварово.

В настоящее время работы проводятся на водоеме в Обухово, где будут удалены сухостойные и аварийные деревья, заросли кустарников и мусор из воды.

«Водоемы по мере их замусоривания и зарастания нуждаются в расчистке. Эти работы мы проводим для восстановления экологического баланса на прудах», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Выбор прудов для очистки осуществляется на основе обращений жителей и результатов мониторинга. Сотрудники отдела экологии осматривают водоемы, фиксируют уровень загрязнения и включают объекты в план работ.

Очистка прудов ведется в рамках программы «Экология и окружающая среда».

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Солнечногорск Экология
11 октября 2024, 15:12
Старост деревень Головково и Жуково назначили в Солнечногорске
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Новых старост выбрали в деревнях Головково и Жуково под Солнечногорском. Кандидатуры поддержали голосованием на сходе жителей, а местный Совет депутатов их утвердил.

В деревне Головково старостой стал Виталий Соловьев. Его знают многие жители населенного пункта. Мужчина активно поддерживает свое поселение и оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Прямо сейчас он доставляет очередной груз в зону боевых действий.

Старостой деревни Жуково назначена коренная жительница Юлия Макарова, известная своей активной гражданской позицией. Благодаря ее усилиям в 2019 году в дома жителей был проведен газ, что значительно улучшило качество жизни в населенном пункте.

«Основная задача Юлии и Виталия - быть связующим звеном между жителями и органами власти. Они собирают и передают запросы поселений, решают вопросы благоустройства, такие как состояние дорог, освещение, вывоз мусора и безопасность на дорогах, и защищают интересы жителей в диалоге с чиновниками», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Солнечногорске работают 60 старост. Их статус закреплен с 2020 года. Старостам выдают удостоверения и ежемесячно выплачивают денежное поощрение.

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Солнечногорск
11 октября 2024, 14:57
Около 18 километров тепловых сетей заменили в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Масштабный ремонт теплосетей продолжается в Подольске. За лето специалисты уложили 18 километров новых трасс.

В теплые месяцы года в городе также заменили ряд коммуникаций, установив на проблемные многоквартирные дома индивидуальные тепловые пункты. Продолжился и капитальный ремонт зданий.

Работы по замене тепловых сетей не повлияют на запуск отопления, поскольку подача тепла будет проводиться по проверенным старым трубам, уже подготовленным к сезону.

Все котельные Подольска уже запущены. Отопление в домах городского округа включают поэтапно. Единые автоматизированные комплексы ИТП в домах регулируют поступление тепла в здание и обеспечивают его бесперебойную подачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать подачу отопления в жилые дома и социальные объекты.

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Подольск Отопление Ремонтные работы
11 октября 2024, 14:37
Подмосковные спортсмены выиграли свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу
Всероссийская федерация грэпплинга
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Подмосковье выиграло свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу. Они получили 56 золотых, 69 серебряных и 86 бронзовых наград.

Подмосковье показало лучший результат на турнире в неофициальном зачете среди регионов России, суммарно завоевав 211 медалей. Их них 109 наград сборная получила в первый день соревнований, еще 102 - во второй.

Турнир прошел в Москве, в нем участвовали более тысяч спортсменов. Подмосковье представили жители Лыткарина, Протвина, Люберец, Домодедова, Красногорска и других муниципалитетов.

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Спортсмены
11 октября 2024, 14:34
Заседание Совета депутатов Богородского округа прошло в музее Ногинска
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Депутаты Богородского городского округа провели заседание по вопросам культуры в Музейно-выставочном центре Ногинска. Доклад представил заместитель главы Сергей Пастухов.

Встреча прошла в окружении раритетных, художественных, ископаемых, натуральных и неповторимых произведений как природы, так и рук человеческих.

Выставочный центр пользуется популярностью среди горожан. Экспонаты уникальны и неповторимы, и в этом убедились народные избранники. Сотрудники провели почетных гостей по залам и рассказали про различные коллекции доисторических времен и современности.

В выставочном центре функционируют как постоянные экспозиции, так и временные. Например, есть залы археологии и геологии, природы, исторические залы, где собраны материалы из прошлого Богородского края, а также представлена современная выставка работ выпускников Ногинской детской художественной школы.

Депутатам рассказали, что музей шагает в ногу со временем, и они в этом убедились. Рядом с классическими экспонатами выставлены интегративные киоски, где каждый сможет ознакомиться с историей и содержанием исторических документов, предметов и изображений. Недавно музей приобрел оборудование для технического переоснащения: интерактивные терминалы и стол, профессиональный медиаплеер и дисплеи, лазерные проекторы, компьютеры и программное обеспечение. Депутаты также поразились объемной демонстрации фильма в 360 градусов об истории Богородской земли.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов представил доклад после неофициальной части заседания. Он рассказал, что благодаря работе депутатского корпуса удалось многое сделать для развития культурной жизни муниципалитета. Сергей Пастухов выразил надежду на то, что эту область будут поддерживать и дальше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Богородский

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