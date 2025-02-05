05 февраля 2025, 19:16

Еще 10 педагогов получили социальную ипотеку в Солнечногорске в 2024 году

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Еще 10 педагогов из Солнечногорска воспользовались программой «Социальная ипотека» в 2024 году. Региональное правительство полностью оплачивает стоимость квартиры.

В этом году прием заявок на участие в программе уже открыт и продлится до 31 марта. Заявки можно подать через региональный портал госуслуг или отправить на электронную почту: soc-ipoteka@kuro-mo.ru.

Программа предназначена для учителей начальных классов, а также предметников по математике, русскому языку и литературе, биологии, физике, химии, информатике и ИКТ, которые не старше 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. У претендентов должен быть педагогический стаж в России не менее пяти лет.

Кроме того, молодые учителя до 35 лет, работающие в образовательных учреждениях Московской области и имеющие стаж не менее трех лет, могут участвовать в программе независимо от своей специальности.

«Социальная ипотека - это огромное подспорье для специалистов, нуждающихся в собственном жилье. Программа помогает обзавестись жилплощадью с минимальными затратами. Улучшение условий проживания для педагогов - это не только шаг к повышению качества образования детей, но и уверенность, что профессионалы останутся в наших образовательных учреждениях надолго», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ключевые условия участия в программе: наличие первой или высшей квалификационной категории либо ученой степени, отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы, возможность получения ипотечного кредита и наличие трудового договора с образовательной организацией в регионе на срок на 10 лет.

Программа социальной ипотеки для педагогов реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2016 года. Подробные условия участия, перечень предоставляемых документов можно найти на сайте Министерства образования Московской области.

Также в Московской области предусмотрены другие меры социальной поддержки для педагогов: компенсация аренды жилья, пособия для молодых специалистов, надбавки за классное руководство и многие другие.

Солнечногорск Учителя Социальная ипотека
05 февраля 2025, 19:44
Уроки мужества прошли в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли «Уроки мужества», посвященные 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Учащимся рассказали о ходе сражения, а также показали видеоматериалы о Великой Отечественной войне и продемонстрировали архивные документы.

«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны. После просмотра они обсудили увиденное, поделились впечатлениями и размышлениями», - отметили в колледже.

В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что главная цель подобных мероприятий - сохранение исторической памяти и воспитание гражданственности у подрастающего поколения.

Школьники Образование
05 февраля 2025, 19:24
Замглавы Балашихи встретился с жителями дома № 5 на Реутовской улице
пресс-служба администрации Балашихи
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Член политсовета партии «Единая Россия» в Балашихе Максим Сидоркин провел осмотр системы водоотведения в подвальном помещении многоквартирного дома в рамках партпроекта «Жители МКД». Визит состоялся по просьбе жителей, которые неоднократно обращались с жалобами на подтопление подвала в результате прорыва канализационных труб.

Во время осмотра Максим Сидоркин встретился с жителями, поблагодарив их за активную гражданскую позицию и готовность сотрудничать в решении возникшей проблемы. Он отметил, что совместная работа всех заинтересованных сторон является залогом успешного результата.

Результаты проверки будут подвергнуты тщательному анализу, и все необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Сидоркин заверил жителей, что будет осуществляться постоянный контроль за ходом выполнения работ. Он подчеркнул, что подобные инциденты требуют системного подхода, который включает не только оперативное устранение последствий аварий, но и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Эта инициатива служит примером того, как важно взаимодействие между властью и населением для решения актуальных проблем и обеспечения комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

ЖКХ Балашиха
05 февраля 2025, 19:19
Кинопоказ фильма «Неанисия» прошел в гимназии № 7 в Чехове
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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В учебных заведениях муниципального округа Чехов продолжаются киноуроки. Мероприятия проходят при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

Кинопоказ фильма «Неанисия» прошел для учеников 11-го класса гимназии № 7 муниципального округа Чехов. В сюжете киноленты лежит история 18-летнего юноши Богдана, пережившего несколько личных трагедий, что научило его скрывать свои эмоции, демонстрируя свою циничность. Но однажды всего лишь один неверно набранный номер переворачивает его весь внутренний мир. Телефонное общение с таинственной незнакомкой, назвавшейся Неанисией, сумело кардинально изменить его мировоззрение.

После просмотра ребята обсудили, что заставило главного героя пересмотреть свои ценности, пробудить в нём чувства и стремления к достойным поступкам.

Показ этого фильма был организован в рамках партийного проекта «Новая школа» исполнительным секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Константином Безрукавым совместно с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Константин Безрукавый отметил, что, обсуждая персонажей, их мотивацию и поступки, школьники учатся эмпатии, что крайне важно в современном обществе.

Проект «Киноуроки в школах России» проводятся для формирования у учащихся ценностных ориентиров, развития нравственных качеств и уважения к культурному наследию страны через просмотр и обсуждение фильмов.

Чехов Образование
05 февраля 2025, 19:07
Первый в 2025 году субботник прошел в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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В Подольске благодаря теплой погоде провели первый субботник в этом году. Он прошел в микрорайоне Южный, где местные жители вместе с коммунальными службами, активно наводили порядок на общественных пространствах.

В уборке участвовали 26 бригад Комбината благоустройства.

«Теплая погода позволила нам приступить к весенней уборке Подольска раньше. Благодарю неравнодушных жителей микрорайона Южного, которые присоединились к нашим коммунальщикам. Такие акции чистоты состоятся в феврале и в других частях округа», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Комбинат благоустройства сформировал 26 мобильных бригад, которые занимаются уборкой общественных пространств. Работы включают сбор мусора и листвы, мойку малых архитектурных форм и ремонт дорожного покрытия. В общей сложности для уборки муниципальной улично-дорожной сети было привлечено 75 рабочих. Кроме того, сотрудники управляющих организаций активно занимаются благоустройством придомовых территорий.

В апреле в Подольске приступят к более объемным видам работ, включая замену плитки.

«Важно внимательно следить за прогнозами синоптиков, чтобы быть готовыми к различным ситуациям и в случае необходимости оперативно переоборудовать коммунальную технику, оснастить рабочих необходимым инвентарем», - добавил Григорий Артамонов.

Подольск Благоустройство Субботник

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