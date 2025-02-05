Еще 10 педагогов получили социальную ипотеку в Солнечногорске в 2024 году

В этом году прием заявок на участие в программе уже открыт и продлится до 31 марта. Заявки можно подать через региональный портал госуслуг или отправить на электронную почту: soc-ipoteka@kuro-mo.ru.

Программа предназначена для учителей начальных классов, а также предметников по математике, русскому языку и литературе, биологии, физике, химии, информатике и ИКТ, которые не старше 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. У претендентов должен быть педагогический стаж в России не менее пяти лет.

Кроме того, молодые учителя до 35 лет, работающие в образовательных учреждениях Московской области и имеющие стаж не менее трех лет, могут участвовать в программе независимо от своей специальности.

«Социальная ипотека - это огромное подспорье для специалистов, нуждающихся в собственном жилье. Программа помогает обзавестись жилплощадью с минимальными затратами. Улучшение условий проживания для педагогов - это не только шаг к повышению качества образования детей, но и уверенность, что профессионалы останутся в наших образовательных учреждениях надолго», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ключевые условия участия в программе: наличие первой или высшей квалификационной категории либо ученой степени, отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы, возможность получения ипотечного кредита и наличие трудового договора с образовательной организацией в регионе на срок на 10 лет.

Программа социальной ипотеки для педагогов реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2016 года. Подробные условия участия, перечень предоставляемых документов можно найти на сайте Министерства образования Московской области.

Также в Московской области предусмотрены другие меры социальной поддержки для педагогов: компенсация аренды жилья, пособия для молодых специалистов, надбавки за классное руководство и многие другие.