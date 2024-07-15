Еще 10 миллиардов рублей выделят на цифровизацию в Подмосковье в 2024 году

Цифровизация помогает делать государственные услуги доступнее и значительно экономит время жителей. В Подмосковье все важные сервисы уже перевели в электронный вид, а доля обращений за ними составляет 99,4%.

«Из 549 услуг и сервисов 375 доступны в цифре. С начала года зарегистрировано свыше 11,5 миллиона обращений. Самыми популярными были запись к врачу или вызов врача, регистрация прав на недвижимость, получение паспортов и прописки, выписка из домовой книги, выдача соцкарт, получение СНИЛС и другие», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Одним из направлений нацпроекта является увеличение зоны покрытия сотовой связью. Сегодня этот показатель в Подмосковье составляет более 97%. В регионе работают более 25 тысяч станций. Доступ к интернету обеспечивают 380 провайдеров.

Благодаря нацпроекту в Московской области активно внедряются отечественные разработки, что способствует импортозамещению. Большое внимание также уделяется информационной безопасности: на сегодняшний день доля защищенных ресурсов и систем в регионе составляет 100%.

«Сервис анализа защищенности, запущенный в 2023 году, сканирует все существующие информационные ресурсы Московской области, выявляет уязвимости и разрабатывает рекомендации по их устранению. За время его работы выявлено более 175 тысяч уязвимостей - все были устранены», - добавил Брынцалов.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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