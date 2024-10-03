Еще 10 котельных построят в Солнечногорске до 2045 года

Программа модернизации объектов теплоснабжения осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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В беседе приняли участие заместители главы Леонид Степанов и Майя Морева, а также руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

Константин Михальков подробно рассказал о масштабной модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в этом году. В рамках инвестиционной программы проведены масштабные работы в котельных в микрорайоне Выстрел, по улице Стеклозаводской, а также в поселках Менделеево и Лыткино, где практически полностью обновлено оборудование: котлы, насосы, станции химводоподготовки и прочее. Реконструкция котельных в поселке Миронцево и деревне Голубое проходит в несколько этапов. Также в округе меняют более 30 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления.

«К отопительному сезону с начала года мы подготовились основательно. Подробно рассказал, как идут работы буквально по каждой котельной, как формируются тарифы ЖКХ, как подключаем соцобъекты и восстанавливаем благоустройство в городе», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.