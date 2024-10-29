29 октября 2024, 19:25

Еще 10 депутатов приняли в серпуховское отделение партии «Единая Россия»

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Заседание Политсовета местного отделения «Единой России» под председательством главы муниципалитета Сергея Никитенко состоялось в Серпухове. Еще 10 депутатов приняли в ряды партии. На встрече обсудили федеральный проект «Новая школа», капремонт образовательных учреждений и многое другое.

На заседании обсудили реализацию Федерального партийного проекта «Новая школа». Он призван улучшить качество образования, его доступность, создать равные возможности для детей в любом регионе проживания. В рамках проекта в Серпухове для детей проводят «Разговоры о важном», «Киноуроки», проходит акция «Родительская приемка». В начале каждой недели в школах поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

Отдельное внимание в Серпухове уделяют капитальному ремонту учреждений образования. Сразу пять школ обновят по президентской программе в этом году: № 1, № 2, № 6, № 9, № 17.

Еще один важный проект «Парта Героя» реализуют в муниципалитете. Он знакомит учащихся с земляками, которые совершили доблестные поступки. Помимо этого, второй год подряд в школах Серпухова проводят конкурс «Вклад в будущее». Он помогает образовательным заведениям получить финансирование на приобретение учебного оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Депутаты
29 октября 2024, 19:27
Сотрудники Росгвардии отметили профессиональный праздник на Байконуре
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии, несущие службу на территории комплекса «Байконур», отметили 72-летие со Дня образования вневедомственной охраны. Правоохранители вместе со своими семьями посетили площадку космодрома — именно с нее отправился на околоземную орбиту первый космический аппарат.

Во время экскурсии сотрудникам показали исторические сооружения и рассказали о достижениях советской науки и техники.

«Мы несем ответственность за безопасность космического комплекса, за обеспечение порядка во время запуска ракет. Такие мероприятия - это уникальная возможность вдохновиться историей и еще с большим энтузиазмом приступить к своим служебным обязанностям», - сказал заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» майор полиции Алексей Трофимов.

Экскурсии Росгвардия История Полиция Наука
29 октября 2024, 19:05
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 29 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья во вторник, 29 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, труднее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
29 октября 2024, 19:02
Подмосковье приняло участие в китайско-российском сельскохозяйственном форуме
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин принял участие в китайско-российском форуме по сельскохозяйственному сотрудничеству. Мероприятие организовали Посольство Китая в России и Союз китайских предпринимателей при поддержке Минсельхоза России и Минсельхоза КНР.

«В рамках круглого стола обсудили перспективы углубления взаимодействия и реализацию межрегионального соглашения с провинцией Шаньдун, что позволяет нам более плотно сотрудничать с одной из наиболее развитых по экономическому потенциалу провинций Китая в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, студенческого обмена и других сферах», - отметил Черепнин.

В Минсельхозе региона отметили, что КНР является важным партнером Подмосковья, с которым развивается сотрудничество в сельском хозяйстве и АПК, а также расширяется экспорт продукции. Так, в рамках соглашения с провинцией Шаньдун в прошлом году делегация из Китая посетила Московскую область.

Помимо этого, страны приняли участие в конференции по экономическому, научному и образовательному сотрудничеству, на которой подписали меморандумы о торгово-экономическом взаимодействии и развитии логистики.

Инвестиции Бизнес
29 октября 2024, 19:00
Автобусные остановки отремонтировали в 10 округах Подмосковья
Медиасток.рф
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Работники «Мосавтодора» привели в порядок остановочные павильоны на десяти региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В числе прочих отремонтировали павильоны на улице Павлова в Долгопрудном и улице Октябрьской Революции в Коломне. Многие остановки, которые вошли в план работ на прошлой неделе, находятся в малых населенных пунктах, таких как деревня Юрлово, село Гжель, деревня Соколово.

Состояние дорожной инфраструктуры Подмосковья оценивают каждую неделю. Особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров. Результат работ контролируют с помощью автоматизированной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Дороги Ремонтные работы

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