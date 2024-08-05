Еще 1,7 тысячи пешеходных переходов у школ Подмосковья обновят к осени

Для безопасности детей возле школ и садов применяют современные технологии. Так, в 87 местах создали «умные» переходы, которые распознают пешехода и автоматически включают подсветку на знаках и сигнальные фонари. Еще 104 объекта оборудовали проекторами, которые дублируют разметку так, что ее видно при любых погодных условиях.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент - все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, в Лобне и Жуковском, должны иметь хорошую доступность, чтобы дети могли по тротуару, а не как-то иначе добраться до школы и спокойно, безопасно проводить там время», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отметил Алексей Гержик, все работы планируют завершить к сентябрю.

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