Еще 1,5 тысячи уроков безопасности на железной дороге провели в Подмосковье

Открытые уроки проводят в школах в рамках программы по снижению смертности на железной дороге. Поле интерактивного занятия ученикам задают вопросы для проверки знаний.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, помимо уроков в регионе убирают стихийные тропы, устанавливают камеры и проводят дежурства. Это позволяет снизить травматизм и количество несчастных случаев.

«В ходе лекций сотрудники администраций округов вместе с представителями Минтранса, „РЖД“, „ЦППК“ и транспортной полиции поясняют учащимся о правила безопасного нахождения на объектах ж/д инфраструктуры: как следует вести себя на платформах в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути», - рассказали в министерстве.

Родителей призвали также проводить беседы с детьми, напоминать им о важности быть внимательными на железной дороге. Так, при переходе через пути важно не отвлекаться на телефон и передвигаться только при зеленом сигнале светофора.