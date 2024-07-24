24 июля 2024, 11:30

Еще 1,5 тысячи ручных роторов для уборки снега закупят к зиме в Подмосковье

Медиасток.рф
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Крупную закупку коммунальной техники проведут в Подмосковье к предстоящей зиме. В состав партии войдут свыше 1,5 тысячи ручных роторов для уборки снега, 98 экскаваторов и 42 самосвала.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов напомнил, что в регионе работают 110 МБУ и БКУ, которые убирают примерно 20 тысяч дворов, проездов и общественных территорий. Сейчас в парке техники предприятий находится 1585 тракторов, самосвалов и погрузчиков, а также более 890 ручных роторов и щеток.

К зиме в регионе планируется значительно пополнить парк коммунальной техники.

«Мы выработали стандарт по количеству техники на дворы и хотим приобрести 1508 ручных роторов, 100 мини-погрузчиков, 98 экскаваторов-погрузчиков, 42 самосвала, 40 газелей и семь тракторов», - сообщил Мурашов.

По его словам, в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья внимательно изучили опыт Москвы, а также собрали отзывы от работающих дворников. Пришли к выводу, что объекты малой механизации в 7,5 раза эффективнее, чем обычные лопаты. Сложность в том, что такая техника без правильной эксплуатации и умения ремонтировать часто ломается. Этот вопрос предстоит проработать на местах.

«Мы понимаем, что должны взять на себя ответственность и подготовить ролики, семинары, обучить наших дворников для того, чтобы эту технику они эксплуатировали эффективно. Уверен, что сможем эту проблему решить», - сказал зампред.

Как только новая техника поступит в городские округа, начнется обучение работников. Это поможет поднять эффективность уборки снега в регионе.

Подготовку к зиме важно начать уже сейчас - об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил коллегам на совещании правительства. Нужно не только покупать новую технику, но и привести в порядок существующий парк, а также усилить работу по кадровому вопросу.

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ЖКХ
24 июля 2024, 11:47
Железнодорожный переход в Лобне построят к концу года
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Недавно начались подготовительные работы по строительству железнодорожного перехода в районе улицы Кольцевая в Лобне. Подрядчик планирует завершить объект к концу года.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала, что разрешение на строительство получено, определено место для переноса контрольного пункта и голубятни.

«Сегодня уже начали подготовительные работы по обустройству пешеходного перехода через железную дорогу. Штаб собран. Рабочий автокран, грузоподъемностью 50 тонн - на месте. Продолжаем работать», - написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Согласно проекту, переход через железную дорогу будет крытым с грузовым лифтом. Ширина коридора - не менее 4 м. Завершат строительство в конце 2024 года.

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Лобня Строительство Работа
24 июля 2024, 11:47
Более 350 молодых медиков получили помощь наставников в Подмосковье
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Программа наставничества для молодых медиков успешно работает в Подмосковье. Опытные сотрудники помогают врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, выстроить коммуникации и познакомиться с тонкостями работы.

«Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более 350 молодых специалистов получают помощь опытных коллег. Мы видим, насколько важна эта работа», - говорит министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

Каждый наставник проходит специальное обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Кроме того, такая работа ежемесячно оплачивается в размере пяти тысяч рублей.

Программа наставничества - это лишь одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Еще есть ежемесячные надбавки, льготная ипотека, возможность получить бесплатный земельный участок и другие программы.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Здравоохранение
24 июля 2024, 11:44
Техника при подготовке к зиме пройдет контроль через сервис «Проверки Подмосковья»
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Вся техника при подготовке к зиме будет проходить контроль через сервис «Проверки Подмосковья». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Проверки будут проходить с видео и с фиксацией использования всех основных агрегатов. Это позволит четко понимать, что конкретный трактор или самосвал работает исправно.

«И вопрос, который в прошлом году обсуждался - скрещивание системы СКПДИ и РНИС, чтобы мы в оперативном режиме видели, что прошел трактор, он там находился, прошел по координатам из СКПДИ, и мы понимаем, что у нас там работа выполнена», - подчеркнул министр.

По его словам, работу в данном направлении планируют реализовать в сентябре. Также Мурашов напомним, что с апреля в Московской области работает центр по подбору кадров.

«Это два направления: дворники и механизаторы. За три месяца мы нашли 2,7 тысячи специалистов, 1,8 тысячи трудоустроили», - заключил Мурашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
24 июля 2024, 11:23
Школьники Подмосковья стали победителями и призерами конкурса «Большая перемена»
Пресс-служба Министерства образования Московской области
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Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел в международном детском центре «Артек». В мероприятии приняли участие ученики 5-7 классов.

«От Московской области в финале приняли участие 34 обучающихся, 12 из которых стали победителями и 22 - призерами», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Основной темой конкурса стали семейные ценности и традиции, в котором дети выступили в качестве соавторов. Всего в финал прошли 700 человек из всех субъектов России и 193 старшеклассника из различных стран, включая США, Великобританию, Канаду, Германию и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники конкурсы

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