Еще 1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье за неделю

«Важным вопросом в сезонной повестке является установка более тысячи дополнительных баков по адресам, где чаще всего приходят жалобы на нехватку тары под мусор. Завершить эту работу планируем до конца недели», - сообщил Мурашов.

На встрече также подняли вопросы содержания детских площадок, ямочный ремонт во дворах и отработку заявок в ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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