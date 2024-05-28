28 мая 2024, 17:37

Еще 1,2 тысячи мусорных баков установят в Подмосковье за неделю

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Улучшение содержания территорий многоквартирных домов — одно из приоритетных направлений в Московской области. Заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел общеобластной штаб по данному вопросу с главами муниципалитетов.

«Важным вопросом в сезонной повестке является установка более тысячи дополнительных баков по адресам, где чаще всего приходят жалобы на нехватку тары под мусор. Завершить эту работу планируем до конца недели», - сообщил Мурашов.

На встрече также подняли вопросы содержания детских площадок, ямочный ремонт во дворах и отработку заявок в ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Мусор
28 мая 2024, 18:09
Саженцы яблони из Ивантеевского питомника высадили в Тульской области
Фото пресс-службы адм-и г. Венева
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Один из крупнейших селекционеров Сергей Исаев вывел более 40 сортов яблонь. Среди них — Медуница, Конфетное, Осенняя радость и многие другие. 25 мая исполнилось 123 года со дня рождения ученого.

В памятную дату на территории Центра культурного развития в Веневе состоялось открытие памятника Исаеву. Участники мероприятия высадили 20 саженцев яблонь из лесопитомника в Ивантеевке.

«Пять лет назад вместе с дочерью Сергея Исаева, доктором сельскохозяйственных наук Ириной Исаевой, на территории Ивантеевского лесопитомника в Подмосковье был заложен маточный яблоневый сад», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В будущем деревья вырастут в красивый цветущий яблоневый сад.

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Мусор
28 мая 2024, 18:07
Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове
Пресс-служба Главгосстройнадзор
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Детский сад на 400 мест построят в селе Озерецкое под Дмитровым. В нем смогут заниматься 16 групп детей.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, детский сад построят на территории жилого комплекса «Мечта». Площадь здания составит около 5,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят комнату охраны, медицинский и пищевой блоки, а также групповые ячейки для самых маленьких воспитанников.

На втором этаже будет работать музыкальный и гимнастический залы, кладовые, кабинеты преподавателей. Там будут заниматься младшая и старшая возрастные категории.

В здании также обустроят административные, санитарно-бытовые и технические помещения.

На территории ЖК уже работают два детских сада, школа на 550 мест, православная гимназия и другие социальные учреждения.

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Строительство Детские сады Дмитров
28 мая 2024, 17:49
Митинг ко Дню пограничника прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи прошел митинг посвященный Дню пограничника. Мероприятие провели у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах.

Ветеран вооруженных сил, полковник пограничных войск в отставке, воин-интернационалист и полевой командир, Сергей Плешков, подчеркнул, что наше Отечество всегда славилось отважными богатырями, о которых ходят легенды. Сегодня доблестные пограничники продолжают совершать подвиги, защищая интересы России.

«Вечная память тем, кто пал, отстаивая рубежи нашей Родины. Вечная слава тем, кто продолжает традиции и величие подвига пограничников», - подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

В знак уважения к памяти тех, кто пожертвовал своими жизнями, защищая границы Родины, была объявлена минута молчания. К подножию памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах, возложили цветы и венки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Праздники Мытищи Митинги
28 мая 2024, 17:30
Линии освещения восстановили на дорогах еще в 8 округах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
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Работу уличных фонарей восстановили на дорогах еще в восьми округах Подмосковья. Проблемные участки выявили в ходе обследования сотрудники «Мосавтодора».

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, освещение восстановили на 84-м километре Каширского шоссе в Ступине, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, на улице Мира в Высоковске и на улице Ефремова в Наро-Фоминске, а также на Носовихинском шоссе в Балашихе, Новом шоссе в Долгопрудном, в деревнях Мухино и Лукино.

Специалисты уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров в Подмосковье, а также проверяют остановки, знаки, светофоры, приводят в порядок ограждения, фонари и ремонтируют ямы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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Дороги Ремонтные работы

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