Эпизод новогоднего фильма «Елки-11» сняли в Химках

«Елки» - серия комедийных новогодних фильмов. Они выходят с 2010 года. Кинокартины рассказывают о чудесах, которые происходят в канун Нового года. Судьбы людей из разных уголков страны переплетаются между собой удивительным образом.

В этом году главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, а также турецкий актер Бурак Озчивит.

Отметим, в Химках неоднократно снимали различные фильмы. В списке кинокартин - «Молодежка. Новая смена», «Последний богатырь», «Корень зла», спортивная драма «Тренер», а также сериалы «Вампиры средней полосы» и «Горячая точка 2». В усадьбе Середниково снимали один из сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов».

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