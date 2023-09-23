Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский освятил придел храма в Химках

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Отца Гавриила убили 23 сентября 1937 - во время гонений на РПЦ.

«Петропавловский храм - старейший в нашем округе. Первые упоминания о нем датируются еще 1670 годом. За это время храм видел многое - Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну», - рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

По его словам, с 1930-х годов храм закрыли, но в 1992 году богослужения возобновились. Сейчас это один из самых посещаемых храмов в Химках.

В храме с помощью городской администрации восстановили колокольню, фрески, пристроили два придела. Реконструкцию завершили в 2001 году.

При храме открыли воскресную школу для детей и взрослых, работает православная библиотека. Также проводят уроки для центра реабилитации «Вера».

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