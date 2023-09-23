Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский освятил придел храма в Химках

23 сентября 2023, 16:02
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Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл посетил Петропавловский храм в Химках. Он провел божественную литургию и освятить придел, возведенный в честь преподобномученика Гавриила.

Отца Гавриила убили 23 сентября 1937 - во время гонений на РПЦ.

«Петропавловский храм - старейший в нашем округе. Первые упоминания о нем датируются еще 1670 годом. За это время храм видел многое - Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну», - рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

По его словам, с 1930-х годов храм закрыли, но в 1992 году богослужения возобновились. Сейчас это один из самых посещаемых храмов в Химках.

В храме с помощью городской администрации восстановили колокольню, фрески, пристроили два придела. Реконструкцию завершили в 2001 году.

При храме открыли воскресную школу для детей и взрослых, работает православная библиотека. Также проводят уроки для центра реабилитации «Вера».

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Химки
Мусорную площадку привели в порядок в Щелкове
23 октября 2023, 04:00
Катасонова Елена
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В микрорайоне Финский, 4а в Щелкове привели в порядок мусорную площадку. На беспорядок пожаловались местные жители.

Горы мусора убрали администрация округа вместе с региональным оператором ООО «Хартия».

«Нареканий по вывозу мусора нет. Два сломанных контейнера заменили. Бывает, после выходных мусора больше, но все своевременно вывозят», - рассказала жительница дома Тамара Трубина.

Контейнеры установили в соответствии с санитарными правилами и нормами. На площадке внедрили раздельный двухкомпонентный сбор мусора. Серые контейнеры нужны для органических отходов, синие - для сухих отходов.

За площадкой закрепили управляющую компанию ООО «Авангард Восток».

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Щелково Мусор
Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске
23 октября 2023, 02:00
Андросова Юлия
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В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

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Егорьевск
Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
22 октября 2023, 22:29
Министерство благоустройства Московской области
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В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.

«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.

Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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Благоустройство
Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
22 октября 2023, 20:43
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Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.

«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.

Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.

Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Коломна Школы

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